Su richiesta di Regione Liguria, Trenitalia ha previsto due treni straordinari per le Cinque Terre in occasione dell’accensione del presepe di Manarola, in programma per domenica 8 dicembre.

Nel dettaglio, si tratta del treno Regionale 94113 con partenza da Genova Brignole alle 13.10 e arrivo a Manarola alle 14.42 (l’arrivo alla Spezia è previsto alle 14.58). Effettuerà fermate intermedie a Genova Nervi, Recco, Santa Margherita Ligure-Portofino, Rapallo, Chiavari, Lavagna e Sestri Levante.

Sempre lo stesso giorno, il Regionale 94112 farà invece il percorso inverso, partendo dalla Spezia alle 19:00 e fermando a Manarola alle 19.08 per poi ripartire alle 19.15 verso Genova Brignole con arrivo previsto alle 20:54. Effettuerà le stesse fermate intermedie del 94113.

«Il presepe di Manarola è uno spettacolo unico al mondo – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. Per questa ragione, come Regione Liguria, abbiamo fortemente voluto confermare anche per quest’anno due treni aggiuntivi che consentano a tanti cittadini di godere dell’emozionante cerimonia di accensione. Un’iniziativa certamente da sottolineare che abbiamo condiviso con Trenitalia, riutilizzeremo la stessa metodologia in occasione di altri eventi di rilievo sul territorio ligure».