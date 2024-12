Sono 5 le azioni proposte dallo Spi Cgil per ridurre gli effetti negativi dei cambiamenti climatici su anziani e territorio. Il Sindacato Pensionati Cgil ha organizzato oggi a Genova un incontro pubblico per sollecitare interventi che fermino il degrado del territorio e gli stravolgimenti che i cambiamenti climatici provocano sui più deboli.

Manutenzione dei rivi tombinati, riutilizzo delle acque trattate affinché siano recuperate per attività industriali o di uso civile, limitare l’uso della plastica come già accade in altre regioni, attrezzare le fermate del trasporto pubblico con piante ombreggianti, zone verdi e fontanelle d’acqua con beneficio di refrigerio anche per i passanti, limitare l’avvio di nuove edificazioni o infrastrutturazioni.

«Le nostre 5 proposte sono facilmente percorribili e possono dare una risposta immediata agli effetti dei cambiamenti climatici in atto – sottolinea Guido Fassio, segretario Spi Cgil Liguria – Favorire lo sviluppo, la cura del territorio, la sostenibilità ambientale con il benessere delle persone promuovendo il consumo zero del territorio deve diventare obiettivo comune, coniugare intelligentemente, cambiando le attuali modalità, le ragioni dell’ambiente e quelle sociali con quelle economiche dello sviluppo è possibile».

Durante il convegno sono stati messi in evidenza alcuni dati rispetto alla condizione anagrafica e del suolo in Liguria. Le persone con più di 65 anni in Liguria sono il 29% e tra questi si registrano 41mila malati cronici con almeno due patologie: “È evidente che questi dati inducono ad essere preoccupati per i livelli di assistenza sanitaria pubblica anche visti i 250 milioni di deficit del bilancio sanitario ligure”, commenta Fassio.

Rispetto al suolo, l’indice Istat di fragilità comunale che misura l’esposizione dei terreni a rischio di fragilità, esaminando le superfici a rischio frane e di consumo suolo, pone il Comune di Genova al livello più alto per utilizzo del suolo e rischio frane, mentre il Comune della Spezia è al livello massimo per consumo suolo. Inoltre la Liguria risulta essere la Regione con l’edilizia più vecchia d’Italia, con il 43% degli edifici di Genova che hanno più di 100 anni, le classi energetiche da adeguare, gli spazi per il verde da incrementare.

È da questa fotografia che parte l’analisi del sindacato che ha dato spazio all’intervento di diversi ospiti tra i quali Jacopo Bencini presidente Italian Climate Network che ha inquadrato in termini più generali le questioni climatiche, vista anche la sua recente partecipazione a COP 29. Durante la mattinata è stato proiettato il contributo video di Norma Bargetzi-Horisberg Donne e Anziane per il Clima Svizzero, nel quale l’attivista ha illustrato perché un gruppo numeroso di donne e anziane, non ricevendo risposte dai loro governanti, si è rivolta alla Corte Europea per i diritti dell’umanità.

Il prof. Guido Paliaga presidente Società Italiana Geologia Ambientale, ha riferito circa la situazione fragile del territorio, del consumo del suolo e dei nostri crinali. La prof. Luisa Stagi, sociologa, ha esaminato l’effetto dei cambiamenti climatici, sugli anziani dal punto di vista psicologico, sanitario di chi deve affrontare intenso calore e eventi alluvionali.

Lo storico Luca Borzani, ha portato un contributo sull’inquadramento storico e di evoluzione delle città. La Segretaria Nazionale Carla Mastrantonio, che ha concluso l’iniziativa, ha sostenuto le ragioni della popolazione anziana in riferimento ai bisogni derivanti dai cambiamenti climatici.