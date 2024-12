Quasi 900 mila euro per la promozione di prodotti liguri di qualità. Sono stati stanziati dal vicepresidente e assessore all’Agricoltura della Regione Liguria Alessio Piana oggi nel corso della giunta attraverso un bando che prenderà il via il 16 dicembre e si chiuderà il 31 gennaio 2025.

Si tratta del primo bando sul tema nell’ambito della nuova programmazione di Sviluppo rurale 2023 – 2027.

«L’obiettivo di questo bando − spiega il vicepresidente e assessore all’Agricoltura Alessandro Piana − è quello di rafforzare le filiere dell’agroalimentare dei prodotti di qualità e aumentare il grado di conoscenza e il consumo dei prodotti sul mercato interno all’Unione, attraverso attività di informazione e promozione».

Olio Dop della Riviera ligure, vini Dop e Igp liguri, basilico genovese Dop sono questi i prodotti da promuovere attraverso la partecipazione a manifestazioni, fiere, concorsi, campagne commerciali o attività nelle scuole da parte di associazioni di produttori, consorzi di tutela, cooperative agricole, reti di impresa. La sovvenzione ammonterà al 70% a fondo perduto, del costo complessivo del progetto che non potrà superare i 100.000 euro, tranne casi particolari riguardanti progetti complessi che possono arrivare fino a 200.000 euro con un contributo previsto di 140 mila.

«Rispetto ai bandi precedenti – aggiunge Piana – in questo bando sono previste delle semplificazioni per velocizzare le istruttorie e per la rendicontazione più veloce delle spese per sburocratizzare e andare incontro maggiormente ai cittadini».

Tutte le informazioni e i dettagli per partecipare al bando sono a disposizione sul sito: agriligurianet.