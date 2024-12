Grazie all’accordo stipulato tra la giunta regionale e i medici di medicina generale che prevede l’apertura dello studio del medico di assistenza primaria a ciclo di scelta nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 dicembre, per offrire alla popolazione un punto appropriato di riferimento assistenziale per tutte quelle prestazioni gestibili ordinariamente in sede ambulatoriale del Mmg, Asl 5 comunica gli studi dei professionisti che saranno aperti durante le due giornate in tutti e tre i distretti:

DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 17

07/12 ore 8-12 Claudia Corbani Via Brigate Partigiane, 76 Follo

DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.18

07/12 ore 8-12 Rossano Bertani Corso Cavour, 339 La Spezia

07/12 ore 8-12 Rosario Leotta Via Francesco, Crispi, 103 La Spezia

07/12 ore 8-12 Saverio Ricci Via Sarzana, 1006 La Spezia

07/12 ore 14-17 Elisa Angelinelli Piazza Sant’Agostino, 10 La Spezia

07/12 ore 14-17 Maria Serena Pietra Via Buonviaggio, 149 La Spezia

08/12 ore 8-12 Erica Guaragna Via Fieschi, 238 La Spezia

08/12 ore 8-12 Svetlana Panok Via Sardegna, 11/A La Spezia

08/12 ore 8-12 Davide Barletta Via delle Cave, 114 La Spezia

08/12 ore 14-17 Svetlana Panok Via Sardegna, 11/A La Spezia

08/12 ore 14-17 Pier Celestino Saulino Viale Italia, 475 La Spezia

DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.19

07/12 ore 8-12 Mario Quadrelli Via Cisa Sud, 264 Santo Stefano di Magra

07/12 ore 14-17 Pier Luigi Angelinelli Via Sommovigo, 159 Arcola

08/12 ore 8-12 Luigi Andreani Tarcisio Via Madonnina, 56 Luni

08/12 ore 14-17 Luigi Andreani Tarcisio Via Madonnina, 56 Luni