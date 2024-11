È online nella sezione bandi di gara sul sito del Comune di Genova l’invito a presentare manifestazioni di interesse per l’utilizzo della nuova arena sportiva all’interno del Palasport. Il bando è rivolto alle associazioni o società sportive dilettantistiche, Federazioni Sportive Nazionali, le scuole di ogni ordine e grado. In caso di società sportive devono aver ottenuto l’affiliazione da una o da più Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico se svolge attività sportiva paralimpica.

«Il Palasport offre uno spazio unico per gli allenamenti e le attività sportive di base, delle scuole e delle società sportive genovesi, un impianto capace di contemplare la vocazione pubblica rivolta allo sport delle nostre realtà del territorio e i grandi eventi sportivi di richiamo anche internazionale – spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi – la manifestazione di interesse è quindi aperta a tutte le realtà del territorio che potranno utilizzare questo straordinario impianto, moderno e con caratteristiche tecniche che si adattano alla pratica di quattordici sport e può ospitare manifestazioni internazionali di ben nove discipline: un autentico gioiello di architettura e tecnologia a servizio degli sport».

«La manifestazione di interesse – spiega l’assessore allo Sport e Impianti sportivi Alessandra Bianchi – servirà a capire le richieste che arrivano dal mondo sportivo per l’utilizzo del Palasport per gli allenamenti durante la settimana, nel weekend e nelle date di competizione di campionati agonistici. Il bando è rivolto ad associazioni sportive e società sportive dilettantistiche del nostro territorio per lo svolgimento di attività sportive finalizzate alla diffusione della cultura sportiva: tutti coloro che vorranno utilizzare il Palasport lo potranno fare. La fascia mattutina sarà dedicata alle scuole per l’attività curriculare sportiva, quindi ci auguriamo che le adesioni siano molteplici al fine di amplificare l’attività sportiva, l’avviamento e la propedeutica motoria per i nostri giovani. Il pomeriggio, invece, sarà destinato alle realtà del territorio che promuovono i valori dello sport. Grazie alle caratteristiche dell’arena sportiva, il Palasport potrà anche ospitare, in contemporanea, più allenamenti di discipline diverse, una caratteristica importante che potrà consentire a tante realtà genovesi di fruire dell’impianto».

Le richieste possono essere inviate entro le 12 del 10 dicembre.

La documentazione è disponibile qui.