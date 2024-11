La Liguria è tra le regioni con la maggiore incidenza di divorzi: sono 1,6 ogni mille abitanti contro una media italiana di 1,4. A dirlo è l’ultimo report Istat sull’andamento di matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi in Italia.

Nel 2023 i divorzi in Liguria sono stati in totale 2.344, di cui 599 giudiziali presso i tribunali, 915 consensuali presso i tribunali, 206 consensuali con negoziazioni assistite da avvocati e 624 consensuali presso lo stato civile.

A livello nazionale, nel 2023 le separazioni sono state complessivamente 82.392 (-8,4% rispetto all’anno precedente). I divorzi sono stati 79.875, il 3,3% in meno rispetto al 2022 e il 19,4% in meno nel confronto con il 2016, anno in cui sono stati finora i più numerosi (99.071).

Oltre ai divorzi e alle separazioni dal report emerge che, a livello nazionale, anche i matrimoni sono in calo: nel 2023 sono stati celebrati in Italia 184.207 matrimoni, il 2,6% in meno rispetto al 2022. I matrimoni religiosi presentano un calo consistente rispetto all’anno precedente (-8,2%), accentuando una tendenza alla diminuzione già in atto da tempo. Il 58,9% dei matrimoni è stato celebrato con rito civile, in continuità con il valore dell’anno precedente.

Nei primi otto mesi del 2024 i dati provvisori indicano una nuova diminuzione dei matrimoni (-6,7%) rispetto allo stesso periodo del 2023.

Nel 2023 sono invece aumentate le unioni civili tra coppie dello stesso sesso costituite presso gli Uffici di Stato Civile dei Comuni: in tutta Italia sono state 3.019, in aumento del +7,3% rispetto all’anno precedente.

Le unioni civili crescono anche in Liguria. Lo scorso anno sono state 67, 30 tra uomini e 37 tra donne, pari a 4,4 per 100mila residenti, dato inferiore sia rispetto a quello nazionale (5,1 ogni 100mila), sia a quello del Nord Ovest (6,8).