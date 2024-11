Fiori, erbe aromatiche, eccellenze gastronomiche e vini Dop: è il “poker di assi” con cui la Liguria si è presentata a Monaco di Baviera, in una giornata speciale di business organizzata dalla Regione Liguria che ha coinvolto 24 realtà imprenditoriali del territorio.

In collaborazione con la Camera di commercio Italo-Tedesca e la Camera di commercio delle Riviere di Liguria sono stati appuntamenti ed eventi per permettere agli operatori di proporsi al mercato tedesco.

L’iniziativa si inserisce nel lavoro di internazionalizzazione e promozione delle aziende liguri all’estero, portato avanti dalla Regione Liguria, secondo la logica di valorizzazione delle proprie eccellenze come volano per l’economia del territorio.

La giornata si è aperta con una visita dedicata al settore floricolo presso il Mercato Generale dei fiori della capitale bavarese: guidati da un esperto della Camera di Commercio Italo-Tedesca, i rappresentanti del settore florovivaistico regionale hanno avuto l’opportunità di incontrare importatori e grossisti tedeschi, esplorando nuove possibilità di collaborazione. Nel pomeriggio, nella sede di Eataly di Monaco, i produttori liguri del settore agroalimentare e vinicolo hanno invece potuto offrire dimostrazioni e degustazioni delle loro specialità durante gli incontri B2B con gli operatori della grande distribuzione, del settore Ho.Re.Ca. e importatori di prodotti tipici.

La giornata si è conclusa con un evento dedicato al turismo, un’occasione per conoscere in anticipo l’offerta che la Liguria proporrà nel 2025. Il direttore della camera di Commercio Italo-Tedesca ha aperto la presentazione ufficiale delle opportunità turistiche della Liguria, supportato dal console iItaliano a Monaco, e gli operatori liguri hanno presentato al pubblico i pacchetti e le esperienze disponibili nella regione, incontrando tour operator e agenzie di viaggio locali. In conclusione, un momento di show cooking e una cena a base di prodotti liguri, per 70 ospiti tra operatori turistici, giornalisti e blogger selezionati che hanno avuto l’opportunità di scoprire colori e profumi della Liguria.