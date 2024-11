Risotto con olio d’oliva, scorza di limone e maggiorana: un piatto che comprende sapori e profumi tipici della Liguria, dove si sta diffondendo nella cucina familiare.

Ingredienti: 320 grammi di riso (di preferenza Carnaroli, Roma, Sant’Andrea, Vialone nano, Arborio, altrimenti quello che avete), la scorza grattugiata di due limoni non trattati, mezzo bicchiere di vino bianco secco, per esempio un Bianchetta del Golfo del Tigullio, che poi potrebbe accompagnare il risotto a tavola, tre cucchiai di foglioline di maggiorana fresca, mezzo litro di brodo vegetale, quattro cucchiai d’olio d’oliva extravergine, meglio se Dop Riviera Ligure, un cucchiaio di succo di limone, sale, parmigiano grattugiato.

Procedimento. Grattugiate la scorza dei limoni evitando la parte bianca e lasciatela da parte, mettete il tegame sul fuoco e, quando è caldo, versatevi il riso, con il sale ma senza condimento. Procedete nella cottura a fiamma media, rimescolando in continuazione con un cucchiaio di legno, per tre-cinque minuti, cioè finché il riso non emette il suo caratteristico profumo. La tostatura serve perché i chicchi durante la successiva cottura rilascino l’amido senza sfaldarsi e diventare molli. Quindi aggiungete l’olio e un cucchiaio di maggiorana. Rimescolate. Dopo due minuti versate nel tegame il vino. Quando questo sarà sfumato, mettete il brodo vegetale bollente – non salato perché il sale è già stato messo con la tostatura – fino a coprire il riso a filo, e proseguite come per ogni risotto, aggiungendo liquido secondo necessità e rimescolando. Controllate il tempo di cottura indicato nella confezione e, un minuto prima, spegnete il fuoco e aggiungete la scorza di limone, la maggiorana rimasta e il cucchiaio di succo di limone. Rimescolate ancora e mantecate il tutto con abbondante parmigiano.

Distribuite subito il riso nei piatti e portatelo in tavola, con il Bianchetta del Golfo del Tigullio tipologia frizzante.

Placet experiri!