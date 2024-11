Da venerdì 8 a domenica 10 novembre, all’interno del My Sport Village Sciorba (il più grande polisportivo della Liguria) e nell’ambito del programma di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”, ritorna uno degli eventi più attesi nel panorama delle attività della Federazione Italiana Nuoto grazie alla presenza delle stelle del Nuoto italiano e internazionale. Numeri ancora una volta record. Sono 3.580 le presenze/gara nei tre giorni del Trofeo Nico Sapio: mille gli atleti della categoria “Assoluti” e “Juniores” tra venerdì e sabato, 645 gli “Esordienti A” e “Ragazzi”.

Brilla la stella del campione olimpico Thomas Ceccon, capace di vincere un oro, un argento e due bronzi nell’ambito dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e Parigi 2024. Il ventitreenne delle Fiamme Oro continua a ottenere risultati eccezionali. nell’estate scorso Ceccon ha firmato il secondo posto nella staffetta 4×100 metri stile libero per poi trionfare nei 100 metri dorso.

La vasca dei campioni della Sciorba vedrà protagonista anche Alberto Razzetti. Il campione di Genova Nuoto My Sport e Fiamme Gialle è reduce dalle tre finali raggiunte a Parigi 2024 nei 200 misti, 400 misti e 200 farfalla. Il pubblico di casa è pronto a fare un incessante per “Razzo” e per il medagliato olimpico Leonardo Deplano, protagonista in occasione del bronzo della 4×100 stile libero. Il Trofeo Nico Sapio sarà anche il primo appuntamento post olimpico per gli azzurri Gianmarco Sansone, Lisa Angiolini e Sara Curtis (primatista mondiale Junior).

Al Trofeo Sapio, parteciperà anche una rappresentativa giovanile di 4 azzurrine e 4 azzurrini reduci dalla vittoria in Coppa Comen. Un parterre internazionale arricchito dalla partecipazione di un team francese, tra loro i componenti del bronzo olimpico nella 4×100 mista.

«Il Nico Sapio è uno degli appuntamenti più attesi del calendario sportivo genovese e sono molto felice di poterne festeggiare il 50esimo anniversario all’interno di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport – afferma Alessandra Bianchi, assessore allo Sport ed al Turismo del Comune di Genova – Ci apprestiamo a vivere tre giornate di grande sport per tutte le età e ci tengo a ringraziare gli organizzatori per l’impegno che, anno dopo anno, mettono in campo per regalare ai genovesi e non solo un evento ricco di grandi campioni. Con il Nico Sapio, ancora una volta, poniamo l’accento sull’importanza delle manifestazioni sportive come volano anche per il turismo. Genova è pronta a dare il benvenuto in città ai tantissimi atleti, staff ed appassionati che avranno l’opportunità di scoprirne bellezze ed eccellenze».

«Quello del mezzo secolo è un traguardo molto importante per noi, desidero condividerlo con tutto il mondo Genova Nuoto e My Sport, con le istituzioni e gli appassionati che seguono attentamente questa manifestazione ogni anno. Nell’anno in cui la nostra città è capitale europea dello sport, siamo orgogliosi di poter organizzare un evento che da un lato è caratterizzato dalla presenza di tanti campioni e dall’altro offre una vetrina a tanti giovani emergenti» dice Mara Sacchi, presidente del Genova Nuoto-My Sport.

«My Sport è felice di poter collaborare ancora una volta al successo di un evento che porta Genova in Italia, in Europa e nel Mondo – aggiunge Enzo Barlocco, presidente onorario My Sport – Le stelle azzurre, ancora una volta protagoniste di una grande Olimpiade, ci regaleranno uno spettacolo straordinario e saranno sicuramente da esempio per i tanti giovani nuotatori che accorreranno sugli spalti della Sciorba per seguirli da vicino insieme alle loro famiglie in attesa di scendere in acqua domenica per la gara per Esordienti A e Ragazzi».

«Siamo ormai entrati nel vivo di questa nuova stagione agonistica 24/25. L’attività di inizio stagione è cadenzata dai vari meeting in vasca corta che sono organizzati in tutta Italia. Questa prima parte della stagione è finalizzata, per quanto riguarda la squadra assoluta, al campionato mondiale di vasca corta in programma a Budapest dal 10 al 15 dicembre – afferma il DT Cesare Butini – Al fianco dei meeting organizzati nelle varie regioni, spiccano quelli con più tradizione come quello di Bolzano e il Nico Sapio (8/9 novembre) che quest’anno ha raggiunto la 50^ edizione. Il meeting genovese rappresenta, insieme ai Campionati Assoluti Open di Riccione (14/16 novembre), l’opportunità per conseguire gli standard richiesti dalla world aquatics per i Mondiali di Budapest».

Il programma prevede venerdì 8 e sabato 9 novembre batterie (inizio ore 9) e finali (inizio ore 16 e 30 venerdì, inizio ore 16 sabato con diretta RAI) dedicate alle categorie Assoluti e Juniores. Domenica 10, invece, in vasca le categorie giovanili Esordienti A e Ragazzi con inizio alle 9 in mattinata e alle 16 nel pomeriggio.

La rassegna natatoria della Sciorba, internazionale dal 1988 e inserito stabilmente nel calendario della Len, registra a partire dal 2012 l’istituzione del Trofeo Alfredo Provenzali, assegnato all’atleta autore della migliore prestazione cronometrica assoluta, in ricordo di colui che di Nico Sapio è stato il degno erede e continuatore, grande cronista sportivo della RAI di Genova, assiduo frequentatore di questa manifestazione, voce indimenticabile dello sport in generale, ma soprattutto grande amico del nuoto e della pallanuoto. Dal 2019 si è aggiunta la Coppa Luigi Gardella, in memoria dello storico presidente del Genova Nuoto e ideatore del Trofeo Nico Sapio: è assegnata alla società vincitrice della classifica sommatoria Esordienti A e Ragazzi. Da quest’anno verrà inoltre assegnato un premio intitolato a Francesco “Gino” Saverino dedicato all’allenatore della squadra prima classificata tra gli Assoluti.