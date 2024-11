In occasione di Euronaval, la principale fiera del settore militare navale che si è aperta oggi a Parigi, Fincantieri ha presentato X-Bridge, un innovativo strumento destinato a migliorare la sicurezza e l’efficienza della navigazione. Sviluppato da Cetena, società controllata di Fincantieri specializzata in ricerca e simulazione navale, questo sistema avanzato consente all’equipaggio di visualizzare rapidamente le informazioni di navigazione cruciali e migliorare le comunicazioni a bordo.

X-Bridge utilizza proiezioni olografiche per mostrare dati di navigazione come rotta, velocità e posizione di altre imbarcazioni, sovrapponendo informazioni ambientali rilevanti direttamente nel campo visivo dell’operatore. Fornisce notifiche di allarme immediate per pericoli imminenti, come potenziali collisioni e ostacoli, e offre dettagli su navi vicine, inclusa l’identificazione e il comportamento delle altre imbarcazioni.

“Questo prodotto tecnologicamente avanzato − si legge nella nota dell’azienda − migliora la consapevolezza situazionale dell’equipaggio, fornendo informazioni dettagliate sull’ambiente circostante la nave. Aumenta l’efficienza della manovra, grazie a un accesso veloce e preciso ai dati più importanti e ottimizza la sicurezza attraverso notifiche tempestive e chiare dei potenziali pericoli”.

X-Bridge supporta diversi dispositivi di realtà aumentata/mista ed è composto da un’applicazione desktop per gestire e integrare l’ecosistema della nave in modo fluido e da un’applicazione residente nel dispositivo indossabile, che sfrutta tecnologie olografiche per fornire e condividere dati chiari, precisi e contestuali. L’applicazione desktop, inoltre, gestisce e carica i contenuti in modo efficiente, garantendo l’interoperabilità tra tutti gli operatori, nonché un aggiornamento costante.

Massimo Debenedetti, amministratore delegato di Cetena, dichiara: «In linea con l’obiettivo di Fincantieri di portare a bordo tecnologie sempre più avanzate, Euronaval rappresenta una vetrina d’eccellenza per presentare la nostra più recente soluzione, una tecnologia rivoluzionaria nel campo della navigazione che consolida ulteriormente i già elevati standard di sicurezza e ottimizza l’efficienza nelle operazioni di manovra e di navigazione».