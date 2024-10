Ecco tutti i divieti e le strade chiuse a Imperia in occasione dell’edizione 2024 di Olioliva.

L’ordinanza, a partire dalle ore 13 del 7 novembre sino alle ore 24 del 10 novembre, riguarda:

LARGO SAN FRANCESCO

1) Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione dei veicoli adibiti ai servizi di polizia e di soccorso in servizio di emergenza, di quelli degli operatori commerciali partecipanti alla fiera per l’allestimento dei banchi e sostare nei posti assegnati, ove previsto con il veicolo, nonché di quelli dell’azienda che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata per consentire le operazioni di pulizia delle aree interessate dalla manifestazione. A partire dalle ore 20,00 del 7 novembre 2024 sino alle ore 24,00 del 10 novembre 2024

VIA GIACINTO MENOTTI SERRATI

2) All’intersezione con Piazza U. Calvi, direzioni consentite destra e sinistra. E’ consentito procedere in direzione diritto limitatamente per raggiungere le aree di sosta presenti in piazza Ulisse Calvi.

VIA PALESTRO

3) all’intersezione con la rotonda di piazza Calvi, direzioni consentite diritto e destra. E’ consentito procedere in direzione a sinistra limitatamente per raggiungere le aree di sosta presenti in piazza Ulisse Calvi.

VIA GIACOMO AGNESI

4) All’intersezione con la rotonda di piazza Calvi, direzioni consentite diritto e sinistra.4A) All’intersezione con Via G.M. Pira, per entrambi i sensi di marcia, direzione obbligatoria diritto.

VIA GIUSEPPE MARIA PIRA

5) Su tutta la via, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito per tutti i veicoli ad esclusione di quelli di polizia e soccorso in servizio di emergenza e dei residenti nella strada e in piazzetta dell’Olmo che sono autorizzati al transito da piazzetta dell’Olmo sino a via Agnesi con obbligo della massima cautela e obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) all’intersezione con Via Agnesi.

VIA GIOVANNI AMENDOLA

6) Su tutta la via, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione dei veicoli adibiti ai servizi di polizia e di soccorso in servizio di emergenza, di quelli degli operatori commerciali partecipanti alla fiera per l’allestimento dei banchi e sostare nei posti assegnati, ove previsto con il veicolo, nonché di quelli dell’azienda che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata per consentire le operazioni di pulizia delle aree interessate dalla manifestazione.

PIAZZA BIANCHI

7) Su tutta la piazza, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione dei veicoli adibiti ai servizi di polizia e di soccorso in servizio di emergenza, di quelli degli operatori commerciali partecipanti alla fiera per l’allestimento dei banchi e sostare nei posti assegnati, ove previsto con il veicolo, nonché di quelli dell’azienda che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata per consentire le operazioni di pulizia delle aree interessate dalla manifestazione.

VIA E PIAZZA SAN GIOVANNI

8) Su tutte le aree, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione dei veicoli adibiti ai servizi di polizia e di soccorso in servizio di emergenza, di quelli degli operatori commerciali partecipanti alla fiera per l’allestimento dei banchi e sostare nei posti assegnati, ove previsto con il veicolo, nonché di quelli dell’azienda che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata per consentire le operazioni di pulizia delle aree interessate dalla manifestazione.

VIA SILVIO BONFANTE

9) Su tutta la via, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione dei veicoli adibiti ai servizi di polizia e di soccorso in servizio di emergenza, di quelli degli operatori commerciali partecipanti alla fiera per l’allestimento dei banchi e sostare nei posti assegnati, ove previsto con il veicolo, nonché di quelli dell’azienda che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata per consentire le operazioni di pulizia delle aree interessate dalla manifestazione.

PIAZZA DANTE ALIGHIERI

10) Nel tratto compreso tra l’intersezione con via Silvio Bonfante e l’intersezione con via Manuel Belgrano e nel tratto compreso tra via Vittorio Alfieri e via Manuel Belgrano, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione dei veicoli adibiti ai servizi di polizia e di soccorso in servizio di emergenza, di quelli degli operatori commerciali partecipanti alla fiera per l’allestimento dei banchi e sostare nei posti assegnati, ove previsto con il veicolo, nonché di quelli dell’azienda che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata per consentire le operazioni di pulizia delle aree interessate dalla manifestazione

VIA MANUEL BELGRANO

11) Nel tratto compreso tra l’intersezione con piazza Dante Alighieri e l’intersezione con Piazza De Amicis divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione dei veicoli adibiti ai servizi di polizia e di soccorso in servizio di emergenza, di quelli degli operatori commerciali partecipanti alla fiera per l’allestimento dei banchi e sostare nei posti assegnati, ove previsto con il veicolo, nonché di quelli dell’azienda che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata per consentire le operazioni di pulizia delle aree interessate dalla manifestazione.

VIA DE SONNAZ

12) Nel tratto compreso tra l’intersezione con via Manuel Belgrano e largo San Francesco, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione dei veicoli adibiti ai servizi di polizia e di soccorso in servizio di emergenza, di quelli degli operatori commerciali partecipanti alla fiera per l’allestimento dei banchi e sostare nei posti assegnati, ove previsto con il veicolo, nonché di quelli dell’azienda che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata per consentire le operazioni di pulizia delle aree interessate dalla manifestazione.

12A) All’intersezione con via T. Schiva direzione obbligatoria destra o sinistra per tutti i veicoli ad eccezione dei veicoli adibiti ai servizi di polizia e di soccorso in servizio di emergenza, di quelli degli operatori commerciali partecipanti alla fiera per l’allestimento dei banchi e sostare nei posti assegnati, ove previsto con il veicolo, nonché di quelli dell’azienda che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata per consentire le operazioni di pulizia delle aree interessate dalla manifestazione. 12B) Transito consentito ai proprietari, locatari e aventi diritto su parcheggi privati siti al di fuori della pubblica via dalle ore 20,00 alle ore 8,00.

PIAZZA DE AMICIS

13) Tra via Del Cantiere e l’intersezione con via De Magny divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i eicoli.

VIA DEL CANTIERE

14) Su tutta la via divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

PIAZZA SAN FRANCESCO

15) Su tutta la via divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli. 15A) Transito consentito in ambedue le direzioni, a passo d’uomo con movieri a cura dell’organizzazione, ai soli autorizzati. A partire dalle ore 8,00 del 8 novembre 2024 sino alle ore 24,00 del 10 novembre 2024:

VIA DE MAGNY

16) Nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza De Amicis e l’intersezione con via Tommaso Schiva senso unico di circolazione con direttrice di marcia da ponente verso levante.

VIA DEL CANTIERE

17) Divieto di transito per tutti i veicoli. A partire dalle ore 8,00 del 06 novembre 2024 sino alle ore 24,00 del 11 novembre 2024:

CALATA G.B. CUNEO e BANCHINA AICARDI

18) Divieto di transito a tutti i veicoli (velocipedi, monopattini, monopattini elettrici) il transito è consentito esclusivamente ai pedoni e ai mezzi impegnati al montaggio e allo smontaggio delle strutture autorizzate nonché ai mezzi di polizia e soccorso