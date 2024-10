Le zone collinari vicine a Ventimiglia saranno presto illuminate con 60 punti luce interamente alimentati a energia solare portando l’illuminazione stradale anche in aree sprovviste di collegamento elettrico.

Il progetto è realizzato da City Green Light e Signify. Attualmente sono 40, ma al temine dei lavori salirà di altre 20 unità il numero di lampioni che l’Esco vicentina, primo operatore privato di illuminazione in Italia, sta installando nei territori collinari limitrofi alla cittadina ligure.

Grazie allo studio condotto da City Green Light e Signify, l’intervento aumenta la sicurezza stradale con un impatto minimo sull’ambiente naturale circostante. Gli apparecchi installati sono alimentati a energia solare e il progetto è stato realizzato nel rispetto del protocollo d’intesa che la Esco vicentina ha siglato con l’Unione Astrofili Italiani, per preservare la visibilità del cielo stellato, limitando al minimo indispensabile l’inquinamento luminoso del cielo.

«Un’illuminazione sostenibile per un territorio complesso: questa è la sfida che abbiamo affrontato a Ventimiglia, in collaborazione con Signify. Insieme abbiamo illuminato aree collinari precedentemente al buio, superando l’ostacolo dell’assenza della rete elettrica. Questo progetto dimostra che il ricorso alle energie rinnovabili non solo è un passo fondamentale verso gli obiettivi europei, ma rappresenta anche una soluzione concreta per

migliorare la qualità della vita delle comunità locali. Per una sostenibilità che coniuga il benessere dell’ambiente e la sicurezza dei cittadini che lo abitano. A conferma di come la collaborazione tra pubblico e privato rappresenti un elemento chiave per uno sviluppo territoriale sostenibile e virtuoso», dichiara Tomaso Naldi, Business Unit Director Northern Italy City Green Light.

«Siamo davvero felici di questa collaborazione con il partner City Green Light. Grazie a questi interventi il Comune di Ventimiglia può ora godere di un’illuminazione stradale con consumi pari a zero in diverse aeree precedentemente non illuminate e che presentavano diverse sfide. L’assenza della rete elettrica ha orientato fin da subito la nostra scelta sugli innovativi apparecchi all-in-one Philips SunStay, alimentati al 100% da energia solare. Per Signify è molto importante che soluzioni di questo tipo, che puntano su fonti di energia rinnovabile, vengano prese in considerazione prima di tutto dagli enti locali perché è proprio da loro che deve partire la spinta verso un futuro più sostenibile»”, ha commentato Andrea Bernardini, Commercial Leader settore Public di Signify Italia.