Avvio positivo per la Borsa di Milano. Il primo indice Ftse Mib segna +0,23% a 34.776 punti. Sul listino principale di Piazza Affari guadagna Saipem (+3,35%). Positivi anche Stellantis (+1,94%), Stmicroelectronics (1,31%) ed Eni (1,18%). In calo Banco Bpm (-0,19%) e Nexi (-0,1%).

Apertura in rialzo anche per le principali Borse europee: Londra guadagna lo 0,32%, Parigi segna +0,38% e Francoforte apre in aumento dello 0,2%.

Chiusura incerta per le Borse di Asia e Pacifico in attesa delle elezioni giapponesi che si terranno nel prossimo fine settimana: alla Borsa di Tokyo il Nikkei a guadagna lo 0,10%.

Sui mercati delle materie prime prezzo del petrolio in rialzo: il Wti passa di mano a 71,59 euro, in aumento del +1,16%; il Brent è a 75,74 dollari al barile con un incremento dell’1,04%. Ancora in salita le quotazioni del gas: ad Amsterdam i futures salgono dell’1,14%, a 41,85 euro al megawattora.

L’euro è stabile in avvio di giornata: sul dollaro viene scambiato a 1,0789, con un marginale rialzo dello 0,06%. In calo il cambio euro-yen a quota 164,37 (-0,19%).

Spread Btp-Bund in diminuzione a 120,6 dalla chiusura di ieri a 121. Il rendimento del prodotto italiano è al 3,49%.