Ieri pomeriggio a Palazzo Tursi si è tenuta una riunione organizzata dall’assessore al Lavoro e Sviluppo economico del Comune di Genova in merito alla crisi di Technisub, l’azienda con sede in val Bisagno che produce materiale per la subacquea, la cui proprietà Aqualung ha annunciato la chiusura a fine anno del sito produttivo genovese. Presente all’incontro anche il presidente del Municipio IV Media Val Bisagno.

«Come assessore comunale al Lavoro e allo Sviluppo economico ho voluto promuovere un incontro preliminare tra l’azienda proprietaria di Technisub e un’importante società del settore per facilitare, tra le due imprese, un primo contatto volto a trovare una soluzione alla crisi di Technisub che mette a rischio il futuro di 48 persone e la continuità produttiva dell’azienda – dichiara Mario Mascia – Possiamo dire che oggi c’è stato un primo contatto, una prima interlocuzione che lasceremo approfondire ai diretti interessati. Come dice sempre il nostro sindaco, l’Amministrazione deve avere nei confronti delle aziende un ruolo attivo e proattivo di facilitatore, mettendole non solo nella condizione di lavorare nelle migliori condizioni possibili – aiutandole quindi a velocizzare e snellire la burocrazia – ma anche a “matcharle” in situazioni oggettivamente problematiche quali le crisi produttive e occupazionali come quella che purtroppo sta colpendo Technisub. Auspicando un esito positivo della vicenda – prosegue l’assessore – il Comune di Genova continuerà ad essere concretamente vicino ai lavoratori e a fare tutto ciò che è nelle sue possibilità per raggiungere l’obiettivo finale, ovvero salvaguardare i livelli occupazionali dell’azienda e mantenere sul nostro territorio quella che rappresenta a tutti gli effetti un’eccellenza industriale del Made in Italy, di Genova e della Valbisagno».