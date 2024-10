Sanlorenzo rinnova la sua partecipazione al Fort Lauderdale International Boat Show in Florida, per il più importante e grande salone nautico in acqua del mondo. Dal 30 ottobre al 3 novembre saranno in mostra, per gli oltre 100.000 visitatori attesi, ben 7 modelli fra i più rappresentativi della maison italiana e del brand Bluegame.

A rappresentare Sanlorenzo saranno le seguenti imbarcazioni:

SL120A / SL96A / SL90A: trilogia dell’asimmetrico, questi yacht incarnano al meglio il concetto che Sanlorenzo ha introdotto per primo sul mercato, rivoluzionando la tradizionale simmetria bilaterale tipica della maggior parte delle imbarcazioni.

SD96: con questo yacht, che fa parte della linea dei semidislocanti, Sanlorenzo ripensa ancora una volta gli stilemi della progettazione nautica, introducendo il concetto di trasformabilità degli spazi, che si evolvono ed adattano continuamente alle esigenze di chi li vive per arricchire sempre più l’esperienza a bordo.

SX88: crossover dal successo senza precedenti, rappresenta un’innovativa sintesi tra il classico motoryacht con flybridge e la tipologia explorer. La combinazione delle nuove tecnologie di illuminotecnica, dei sistemi di bordo a basso consumo, dell’isolamento termico ottenuto dalle speciali vetrate utilizzate e dalla grande riserva di energia data dalle batterie al litio, permette a SX88 di offrire dalle 4 alle 8 ore di “emissioni zero”, mantenendo operative tutte le funzionalità della imbarcazione.

Per quanto riguarda invece Bluegame, i modelli in mostra al Fort Lauderdale International Boat Show saranno:

BGX63: secondo modello dell’innovativa gamma crossover del brand, che racchiude in uno yacht dalle dimensioni più contenute, tutti i vantaggi del concetto rivoluzionario della linea BGX, a partire dalla volontà di privilegiare la vita a bordo dell’armatore e la privacy degli ospiti, al comfort in navigazione ed al layout rivoluzionario, che collega le aree esterne e quelle interne in un percorso così fluido da essere paragonato a quello di imbarcazioni nettamente più grandi.

BG42: primo e storico modello del cantiere di Ameglia, è la sintesi tra la visione del design e la capacità di vivere il mare in maniera autentica grazie a una barca funzionale ed efficiente.

La presenza al Fort Lauderdale Boat Show conferma l’impegno di Sanlorenzo nel mercato americano, una regione che continua a svolgere un ruolo fondamentale nella strategia di crescita internazionale e che il gruppo presidia con Sanlorenzo Americas, lo storico ambassador della maison.