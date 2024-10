Il Comune della Spezia ha consegnato alla ditta Gabelli srl i lavori per il rinforzo strutturale del ponte sul canale Lagora, situato in via XV Giugno 1918, e per le verifiche sullo stato di alcuni attraversamenti situati a monte e a valle del ponte.

Questo intervento rientra nel Piano del Rischio Idrogeologico, aggiornato a febbraio 2021, e prevede l’esecuzione di opere che rispettano il vincolo di monumentalità dell’infrastruttura. Gli obiettivi principali sono l’adeguamento sismico e statico del tratto stradale che passa sopra il ponte, insieme alla conservazione del valore monumentale della struttura.

Il progetto include un restauro conservativo del ponte e, successivamente, una serie di interventi strutturali che comprendono l’adeguamento dell’impalcato ai carichi previsti, la realizzazione di pali di fondazione e lavori sulle spalle del ponte. Si procederà inoltre al consolidamento delle lesioni presenti e al rinforzo della volta.

L’importo complessivo del progetto è pari a 500.113,06 euro. I lavori avranno una durata prevista di circa 240 giorni.