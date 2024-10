Giudizio negativo della Slc Cgil Genova sull’esito dell’incontro che si è svolto oggi tra il sovrintendente del Teatro Carlo Felice e i sindacati. Sabato scorso si era svolto uno sciopero del personale del Carlo Felice, proclamato dalla Slc Cgil,

Secondo una nota della Slc Cgil, il sovrintendente “nonostante abbia ammesso le difficoltà organizzative relative allo spettacolo congiunto “Giro di vite-Turn of screw” e il conseguente disagio sofferto dai lavoratori, non solo non ha offerto soluzioni efficaci, ma ha fatto anche marcia indietro su una serie di impegni precedentemente assunti rispetto alla riapertura del tavolo sul riconoscimento dell’indennità turni, di incontri preventivi con le organizzazioni sindacali in caso di nuove collaborazioni con altri enti culturali, ecc”.

“Accontentarsi della notizia dell’assunzione di due tecnici a tempo determinato che vanno solo a colmare una piccola parte dei deficit sull’organico di fonici ed elettricisti – precisa la nota – è ben poca cosa rispetto alla complessità dei problemi affrontati quotidianamente da lavoratrici e lavoratori. Nel presidio di sabato scorso i lavoratori hanno incontrato i due candidati che hanno solidarizzato con le maestranze. Viste queste disponibilità chiederemo un incontro al sindaco per avere quelle risposte risolutive che dal sovrintendente non abbiamo ricevuto. Non cesseremo di mettere in campo ogni azione sindacale- conclude la nota – fino a che non avremo ottenuto ragione delle sacrosante rivendicazioni dei lavoratori che rappresentiamo”.