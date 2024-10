Cetena, Centro per gli Studi di Tecnica Navale del Gruppo Fincantieri, fornirà all’Istituto Tecnologico Superiore – Its Marco Polo Academy di Venezia un sistema di simulazione navale. Il Progetto, altamente tecnologico, rappresenta l’inizio di una collaborazione tra Cetena e l’Accademia della Logistica e del Mare veneziana.

Il nuovo simulatore, destinato alla formazione degli equipaggi del personale marittimo, sarà installato presso l’istituto, impiegando la suite di simulazione interamente progettata e sviluppata da Cetena.

La tecnologia digitale implementata attraverso i sistemi di simulazione del Cetena farà del nuovo centro dell’Accademia uno tra i più avanzati Training Center basati sulla simulazione. “L’intero sviluppo del progetto, dal design all’installazione, sarà curato dal team del Cetena, specializzato nello sviluppo di soluzioni digitali d’avanguardia, e consentirà la realizzazione di uno tra i più complessi e tecnologicamente avanzati sistemi di simulazione nel panorama italiano, confermando l’azienda player tecnologico del gruppo Fincantieri”, spiega la società in una nota.

L’impianto sarà costituito da una suite di simulatori “Whale”, incluso il simulatore del rimorchiatore, che potranno essere utilizzati sia per l’addestramento individuale sia per esercitazioni di gruppo, per la formazione delle principali figure professionali di bordo. Al simulatore saranno formati i comandanti e i membri dell’equipaggio inclusi ufficiali di macchina per condurre le unità navali: traghetti, navi da lavoro, crociera e anche le ultimissime navi costruite da Fincantieri.

Nello specifico, il sistema simulerà il comportamento reale dell’unità navale in diverse condizioni meteo marine e in varie aree portuali italiane ed estere per l’addestramento di ingresso e uscita. Sarà possibile simulare la conduzione di diverse unità navali, dalle portacontainer alle ultime navi realizzate per il mondo cruise, permettendo agli allievi di vivere un addestramento immersivo, riproducendo le procedure e le operazioni come a bordo delle unità reali.

Oltre alla possibilità di decidere il tipo di unità navale, il sistema consentirà di selezionare l’area in cui navigare, scegliendo da un database contenente i principali porti italiani digitalizzati per il simulatore. Nello specifico, per le manovre di ingresso e uscita dalle aree portuali sarà possibile replicare in real time le operazioni tra la nave e i rimorchiatori, grazie a postazioni dedicate, in grado di simulare il comportamento reale di questi mezzi.

Massimo Debenedetti, amministratore delegato del Cetena, ha affermato: “Questa nuova collaborazione tra Cetena e l’Istituto veneziano rappresenta l’opportunità di instaurare in futuro nuove sinergie. Le partnership come questa sono cruciali per promuovere l’innovazione e la crescita, permettendo alle organizzazioni di combinare le loro forze e competenze per raggiungere obiettivi comuni”.

Damaso Zanardo presidente Its Marco Polo Academy e del Centro di Addestramento per marittimi Venice Maritime School srl ha dichiarato: “Il prossimo 18 Novembre, a Venezia, avrà inizio il Primo Corso di Accademia per gli aspiranti Ufficiali di Coperta e di Macchina. Invito tutti gli allievi diplomati nautici ad iscriversi alle selezioni così da conoscere e toccare con mano il nostro programma di Accademia. Abbiamo investito molto nella realizzazione dei nuovi laboratori e dei simulatori navali, come dimostra la collaborazione con Cetena, perché l’addestramento, l’immersività e la tecnologia sono le basi della nostra idea di Accademia, per formare i futuri professionisti del Mare”.