A Genova è in programma il reimpianto di nuove alberature, mentre proseguono i lavori su Parco dell’Acquasola e Villa Scassi, e sono in procedura di gara il restauro dell’orto botanico di Villa Durazzo Pallavicini e la riqualificazione di Villa Imperiale.

È quanto risulta dalla riunione di questa mattina della commissione comunale dedicata alla programmazione della manutenzione del verde.

«Un confronto – afferma l’assessore comunale alle Manutenzioni Mauro Avvenente – costruttivo da cui è emersa, chiara e incontrovertibile, la volontà della nostra amministrazione di gestire, valorizzare e implementare il patrimonio comunale di verde pubblico, che rappresenta una risorsa essenziale per la qualità di vita dei cittadini e la costruzione di un futuro più sostenibile per le nuove generazioni Il Comune di Genova, attraverso strumenti come la Consulta del Verde, il Tavolo Tecnico della Consulta del Verde e il Piano del Verde recentemente adottato dalla giunta e che sarà discusso in consiglio comunale, trasformerà il verde in un elemento strategico di sviluppo sostenibile della città, avvalendosi di tanti bravi tecnici, del Comune e di Aster, che con passione e dedizione ci aiutano e ci aiuteranno a migliorare la qualità delle nostre aree a verde, grazie anche al fattivo supporto delle associazioni e dei cittadini interessati a questo importante ambito».

Sfalci su sedimi stradali

Per quanto riguarda lo sfalcio della vegetazione spontanea, il Comune di Genova attraverso la Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche – Manutenzione e Verde Pubblico ha avviato due Accordi Quadro di durata triennale sul contenimento delle erbe infestanti, comprese le alberature spontanee, sui muri e sulle scarpate di proprietà comunale. Per entrambi gli Accordi Quadro è stata avviata la procedura di gara. Ad essi si aggiunge un terzo Accordo Quadro, anch’esso triennale, per gli interventi di sfalcio su aree e sedimi stradali, avviato nel 2023 e in scadenza nel 2025.

Circa gli interventi di riqualificazione del verde pubblico e più in generale degli spazi pubblici cittadini, l’amministrazione ha in essere tre Accordi Quadro: uno per riqualificazione e realizzazione di nuove aree gioco (nel 2025 la terza e ultima annualità); un secondo per la riqualificazione di giardini e scarpate (in fase conclusiva la terza annualità); un terzo sulle vallate (già conclusa la fase di aggiudicazione e in attuazione la prima annualità).

A supporto di queste attività, è stato stipulato un altro Accordo Quadro triennale per l’apertura e chiusura di parchi e spazi pubblici, compresi lo svuotamento dei cestini e la pulizia, il lavaggio e la disinfestazione dei servizi igienici (in via di conclusione la prima annualità).

Un ulteriore Accordo Quadro, sempre di durata triennale, finanzia la manutenzione straordinaria di spazi urbani pubblici e opere di arredo urbano a cura dei municipi. In esecuzione la prima annualità per i Municipi I, II, III, IV, VI, VII e VIII, in avvio la seconda annualità per i Municipi V e IX.

Pnrr

Per quanto riguarda le opere Pnrr sul verde pubblico in corso e in programmazione sul territorio comunale, sono attivi i cantieri nel Parco dell’Acquasola e in Villa Scassi. Nel primo caso il termine lavori è previsto nel dicembre 2024, mentre a Villa Scassi stanno proseguendo gli interventi di restauro conservativo dei ninfei di tutto il parco e di realizzazione nuove aree gioco e fitness. I lavori, consegnati nel dicembre 2023, dovrebbero terminare entro il dicembre 2025.

I progetti di restauro dell’orto botanico di Villa Durazzo Pallavicini e di riqualificazione di Villa Imperiale sono entrambi in procedura di gara (rispettivamente progetto esecutivo e definitivo), mentre il progetto di Villa Duchessa di Galliera è stato inserito nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici.

Reimpianti

Durante la commissione sono stati brevemente illustrati i progetti di reimpianto dei pini domestici in viale Thaon di Revel a Brignole e degli aranci amari in viale Modugno a Pegli, redatti e approvati in collaborazione con la Consulta comunale del Verde rappresentativa di cittadini e associazioni interessati al verde pubblico.

Insieme ad Aster, il Comune di Genova ha in programmazione alcuni interventi di reimpianto di nuovi lecci in via Francesco Pozzo e di cedri presso la scalinata Borghese. A questi si aggiungeranno reimpianti in piazza Bonavino a Pegli e in via G.B. D’Albertis a San Fruttuoso, oltre a una serie di interventi diffusi sul territorio comunale volti alla ricostruzione del patrimonio di verde pubblico su strade e giardini.