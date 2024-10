Giovedì 10 ottobre, in occasione dell’Open Day sulla Salute Mentale al femminile, Daniela Malagamba, direttore della Salute Mentale distretto 8 Asl 3, risponde a quesiti su ansia, stress e depressione.

Due le opportunità per mettersi in contatto con la specialista: numero telefonico 010 849 9086, attivo dalle 14 alle 17; e-mail attiva per tutta la giornata insalute@asl3.liguria.it

L’iniziativa Asl 3 si inserisce tra le iniziative promosse dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda).