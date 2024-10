A Recco si amplia la rete gas della città. La Giunta Gandolfo ha approvato l’aggiornamento per estendere la rete di distribuzione del gas naturale nell’ambito dell’Atem “Genova 2 – Provincia”.

Il Comune di Recco, insieme agli altri comuni del territorio, contribuisce così al completamento della procedura per la selezione di un nuovo gestore della rete gas naturale nell’ambito territoriale, che ha come capofila il Comune di Chiavari.

L’amministrazione comunale ha infatti deciso di includere ulteriori località e migliorare la distribuzione in aree già individuate. Le zone coinvolte sono: via Pastene / via Nostra Signora del Fulmine; salita Collodari / via Alpini d’Italia; salita Faveto / via Faveto; via Ponti Romani / salita Inopeo / via Verzemma. Tra le novità più rilevanti, emerge l’estensione della rete in via Ponti Romani fino al civico n. 1, includendo il campo sportivo di San Rocco, recentemente riqualificato e ora di proprietà comunale.

«Con il bando di gara per selezionare il nuovo gestore, la rete gas sarà estesa permettendo di servire un totale di 128 utenze – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – con questo intervento riusciremo a fornire a molte famiglie che vivono nelle frazioni, l’accesso al gas metano, risolvendo una delle mancanze più sentite dai nostri concittadini. L’obiettivo finale sarà quello di dotare di gas metano tutte le abitazioni delle frazioni».

Il progetto di ampliamento della rete gas, avviato già nel 2018, ha visto nuovi sviluppi grazie alle verifiche condotte dal Settore Protezione Civile e Servizio Idrico Integrato.