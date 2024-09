Alla fine di luglio, l’Accademia Italiana della Marina Mercantile di Genova ha aperto oltre 420 posizioni in diversi corsi Its, che spaziano dalle figure di bordo a quelle a terra. L’intera gamma delle figure professionali della blue economy è resa disponibile dai tanti corsi Its, 17 complessivamente, che sono totalmente gratuiti in quanto finanziati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dai fondi europei Next Generation Eu e da Regione Liguria. Ottima la risposta per il corso da “Allievo ufficiale di coperta”, che ha già riscosso l’adesione di oltre 150 iscritti, che verranno selezionati nei prossimi giorni per creare le cinque classi previste.

«La risposta che abbiamo avuto è davvero importante, e ci consente di poter dare risposte più precise a tutti i nostri stakeholder istituzionali e privati − afferma il direttore generale dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile, Paola Vidotto −. In questi ultimi anni abbiamo assistito, a livello nazionale, a un preoccupante calo di offerta professionale in termini di alta specializzazione. Un tasso di mismatching che rischia di inficiare l’innovazione tecnologica e gli sforzi nazionali e continentali per mantenere un’occupazione stabile e una crescita economica di reale valore. Qui si inseriscono le realtà degli Its, che, quando lavorano in partnership efficaci con le istituzioni e le aziende, possono essere un forte veicolo di crescita professionale, personale ed economica per i territori».

«Nel corso degli ultimi mesi − prosegue Vidotto − abbiamo promosso numerosi incontri di orientamento con le scuole, eventi ad hoc, workshop nelle nostre due sedi e anche open day. Momenti di racconto e di incontro con centinaia di studenti, famiglie e insegnanti, anche grazie al grande lavoro svolto dagli ambasciatori dell’Accademia – ovvero tanti ex allievi, oggi pienamente occupati nel settore – che raccontano le nostre attività in tutta Italia». Negli ultimi anni, il mondo della logistica ha riscontrato un picco negativo di domande di personale specializzato. E per questo l’Accademia ha ampliato i suoi orizzonti formativi, creando nuovi corsi Its in partnership con aziende leader del settore ferroviario, della logistica intermodale, dell’ambito portuale e dei terminal container, con un tasso di occupazione post diploma di circa il 97,5% in media.

Sul sito www.accademiamarinamercantile.it sono ancora aperti molti dei corsi Its disponibili per il prossimo biennio, tra cui “Allievo ufficiale di macchina”, “Costruttori” e “Shipmanager / Superintendent” (entrambi con 22 posizioni aperte), Its “Ferroviario” (25 posti disponibili), Its “Gestione dei processi di automazione portuale (22 posti disponibili), Its “Logistica Internazionale” (25 posti disponibili) e Its “Logistica portuale e intermodale”. Inoltre, l’Accademia Italiana della Marina Mercantile ha aperto anche i nuovi percorsi di hôtellerie di bordo, mettendo online i percorsi formativi relativi agli Its “Commissario di bordo” (25 posti disponibili), Its “Pasticcere di bordo” (22 posti), Its “Tecnico dell’ospitalità” (22 posti).