Amiu Genova sarà presente al RemTech Expo che si svolgerà a Ferrara dal 18 al 20 settembre con uno stand informativo in cui verranno mostrate le competenze e le professionalità Amiu nel campo delle bonifiche ambientali.

Nell’ambito del RemTech – l’unico Hub Tecnologico Ambientale, internazionale e permanente, specializzato sui temi del risanamento, rigenerazione e sviluppo sostenibile dei territori – il 19 settembre dalle 14.30 alle 16.30 all’interno del padiglione 5 si terrà il convegno organizzato da Amiu “Scarpino: Ieri, oggi e domani – Da crisi a opportunità di valore ambientale e futuro ecosociale” in cui si racconterà la trasformazione del polo impiantistico di Monte Scarpino da discarica incontrollata a sito ad alta efficienza energetica e basso impatto ambientale e che vedrà la partecipazione del generale Giuseppe Vadalà – commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati, di Silvia Paparella – a.d. Ferrara Fiere Congressi, dell’assessore all’Ambiente Comune di Genova, di presidente, direttore generale e responsabile impianti e sviluppo tecnologico Amiu Giovanni Battista Raggi, Roberta Spera e Carlo Senesi.

Situato nelle alture genovesi, per anni il polo impiantistico di Scarpino, è stato associato ad immagini di impatto ambientale negativo, rappresentando una delle più grandi discariche d’Italia. Oggi è un esempio emblematico di come “l’innovazione e la determinazione di un’azienda e dell’amministrazione comunale possano trasformare una criticità ambientale in un’opportunità di crescita sostenibile”, scrive Amiu.