Gaia Mainieri, medico geriatra, eletta e componente di minoranza del Consiglio comunale di Rapallo come capogruppo di Noi per Capurro, comunica di aver scelto di iscriversi all’Udc (Unione di Centro), per i valori espressi dal partito, in cui si riconosce; porterà pertanto avanti, sia in qualità di consigliere comunale sia in veste di candidata alle prossime elezioni regionali, i progetti politici del partito dell’Udc.

«Cercherò di contribuire fattivamente allo sviluppo di proposte in porticolar modo sui temi sociali e sanitari che per la mia esperienza lavorativa e passione, mi stanno più a cuore -dichiara – Sono felice di questa scelta perchè nell’avvicinarmi all’Udc ho trovato una identità culturale ed un patrimonio di idee che ammiro e condivido, una politica consapevole della nobiltà che le compete e l’impegno ad orientare l’attività delle istituzioni verso traguardi di libertà, di giustizia sociale e di bene comune. Credo oggi più che mai, tanti cittadini disorientati da una politica lontana dai bisogni delle persone, potrebbero trovare nelle proposte del partito Udc, risposte a quelle domande universali di solidarietà e tutela della dignità umana, a partire dalla libertà individuale e dal lavoro».

«Siamo felici che la dottoressa Maineri abbia deciso di unirsi a noi e in totale sintonia di visione, valori e strategie sarà un componente importante del nostro partito sia a livello di Consiglio Comunale a Rapallo sia come nostra candidata al consiglio regionale», commentano il commissario regionale Udc Umberto Calcagno e il commissario provinciale Udc di Genova Paolo Carini.