È stata definita la lista dei beneficiari a Ceriale della “Carta dedicata a te”, ovvero i buoni spesa erogati a famiglie bisognose.

La lista dei beneficiari, scelti sulla base dei dati Inps, per il comune di Ceriale sono 108 nuclei familiari.

La Carta Sociale prevede un importo spendibile pari a 500 euro.

Non è stata fatta nessuna domanda, in quanto l’Inps ha scelto d’ufficio i beneficiari. I requisiti sono stati: residenza del nucleo familiare nel territorio italiano e iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale); titolarità di una certificazione Isee ordinario, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000 euro; almeno tre membri a comporre il nucleo familiare.

Ulteriore priorità a nuclei con Isee più basso e famiglie con persone disabili in casa.

La carta non verrà consegnata a chi titolare di assegno di inclusione, Naspi e prestazioni a sostegno del reddito.

Sarà cura delle assistenti sociali del comune di Ceriale chiamare tutti i beneficiari per far attivare la Carta dalle Poste. Chi rientra per il secondo anno consecutivo tra i beneficiari sarà avvisato se rientra nella graduatoria anche per il 2024.

«Come assessore alle politiche sociali sono molto contenta per questo ulteriore aiuto che l’Inps andrà a erogare a cittadini e famiglie in difficoltà economico-sociale – afferma Barbara De Stefano – purtroppo, per azioni di sostegno di questo genere non bastano mai le risorse a disposizione dei Comuni: questo è motivo di dispiacere e riflessione per il futuro, auspicando che i fondi del sociale possano essere aumentati, dando maggiori margini di azione agli stessi enti locali che sono i soggetti che si rapportano direttamente con i bisogni del territorio».