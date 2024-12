La Baia del Silenzio è la quarta spiaggia italiana più popolare su Instagram. A dirlo è uno studio condotto dalla piattaforma Preply che ha messo a confronto i lidi italiani più immortalati ad agosto.

La celebre spiaggia di Sestri Levante ha collezionato quasi 88mila hashtag ed è l’unica del Nord Italia presente nella top ten.

Al primo posto assoluto in classifica c’è La Pelosa, con 127.702 post, al secondo la spiaggia di Mondello (104.366 post), incastonata tra le due riserve naturali di Capo Gallo e Monte Pellegrino, al terzo posto Cala Luna (92888 post), celebre per le bellissime grotte e per aver ospitato alcune scene del film “Travolti da un insolito destino”.

Guardando le regioni, la Sardegna si aggiudica il primo posto tra le 30 spiagge analizzate, con 9 spiagge che figurano tra le più popolari. A seguire la Sicilia con 5 spiagge e la Puglia con 4, mantenendo lo stesso ordine anche considerando le prime 10 della classifica.

Nella classifica generale al quarto posto troviamo la Toscana con 3 spiagge, pur non comparendo nella top 10. Seguono la Calabria e la Campania, entrambe con 2 spiagge, con la Calabria inclusa nella top 10 e la Campania al di fuori. Alcune regioni si posizionano con una sola spiaggia, mentre altre come Emilia-Romagna e Basilicata restano fuori, nonostante possano offrire spiagge e bellezze naturali di grande valore.