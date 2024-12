Avvio in lieve crescita per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,20% e poi accelera con il passare del tempo. Nel listino principale solo tre titoli in ribasso: Amplifon (-0,44%) è il peggiore. Guida il listino Bper Banca (+2,39%) seguita da Banca Popolare di Sondrio (+2,35%) e Brunello Cucinelli (+1,98%).

Mercati azionari europei generalmente positivi di qualche frazione in avvio di giornata: le Borse migliori sono quelle di Londra e Madrid che salgono dello 0,3%, con Francoforte in rialzo dello 0,1%. Piatte Parigi e Amsterdam.

Mercati azionari asiatici decisamente positivi sull’onda dei titoli tecnologici. Tokyo ha terminato a +0,7%.

Prezzo del petrolio in aumento questa mattina sui mercati valutari: il Wti con consegna a ottobre è scambiato a 76,17 dollari al barile con un aumento dello 0,34% mentre il Brent passa di mano a 80,20 dollari con una crescita dello 0,33%.

Nei cambi euro poco mosso: è scambiato a 1,1078 dollari (+0,01%) e a 160,4600 yen (-0,10%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è partito senza troppi scossoni a 142 punti base (+0,02%), il rendimento è a +3,65%.