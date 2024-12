La Giunta di Genova – su proposta degli assessori ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi, al Commercio Paola Bordilli, alla Mobilità integrata e Trasporti Matteo Campora e all’Urbanistica Mario Mascia – ha approvato le linee di indirizzo per la localizzazione di nuovi parcheggi pubblici a favore della vivibilità del centro cittadino e di una migliore fruizione degli spazi pubblici urbani.

Le nuove dotazioni di parcheggi pubblici riguarderanno le 7 aree: piazza Dante, Ponte Parodi, via Fiasella, piazza Colombo, Stazione Principe, via Carcassi, Calata Darsena / Istituto Nautico. Le nuove aree di parcheggio hanno l’obiettivo di favorire accessibilità, fruibilità e vivibilità delle aree storiche e storiche pedonale, agevolandone il raggiungimento e diminuendone l’inquinamento.

«Con questo provvedimento individuiamo le linee di indirizzo per nuove aree per parcheggi pubblici – dichiarano gli esponenti della giunta, proponenti della delibera approvata oggi – Le 7 aree sono state individuate dopo alcune analisi preliminari e di confronti con il Municipio e le associazioni di categoria: con questo provvedimento diamo indirizzo agli uffici di realizzare progettualità per la realizzazione di nuovi parcheggi pubblici a servizio del centro storico, favorendone l’accessibilità e la sostenibilità ambientale. La prossima settimana faremo ulteriori incontri per approfondire i possibili futuri sviluppi progettuali».