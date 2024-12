Si chiamerà “Delfini Metropolitani Adriatico”, il progetto che rende realtà il monitoraggio dei cetacei lungo le coste romagnole del Mare Adriatico.

Acquario di Cattolica e Oltremare, le strutture Costa Edutainment in Romagna attive nella conservazione e tutela delle specie marine, si uniscono al progetto di ricerca Promed (PRotecting MEditerranean Diversity) per la tutela della diversità dei Cetacei nel Mar Mediterraneo che includerà, con partenza proprio da Cattolica, in maniera sistematica anche questa porzione dell’Adriatico, in collaborazione con la Marina di Cattolica.

Obiettivo principale di Promed è valutare lo stato di conservazione dei cetacei che vivono nel Mare Nostrum e il monitoraggio della diversità delle specie, soprattutto in relazione agli effetti del cambiamento climatico.

Il progetto, della durata di tre anni, è finanziato da Aderholt-Goh Trust, un fondo benefico impegnato a salvaguardare la biodiversità marina tramite il sostegno alla ricerca scientifica. I dati raccolti dalla nuova unità di ricerca romagnola saranno messi a confronto con quelli provenienti da altri gruppi di ricerca attivi in diverse regioni dell’Adriatico (Slovenia, Croazia, Montenegro), per studiare i movimenti dei delfini e stimare la loro abbondanza. L’obiettivo è quello di sviluppare un network di monitoraggio dei cetacei nell’intero bacino del Mediterraneo, includendo nella ricerca anche le aree meno studiate come è appunto quella dell’Adriatico nord-occidentale.

Dal punto di vista divulgativo, “Delfini Metropolitani Adriatico”, sarà collocato all’interno di “Salva una Specie in pericolo”, la piattaforma-hub che raggruppa i progetti scientifici di conservazione e tutela che Acquario di Cattolica e Oltremare e le altre strutture Costa Edutainment portano avanti in collaborazione con enti, centri ricerca, atenei e strutture di conservazione e ricerca, allo scopo di raccogliere dati e sensibilizzare sia il grande pubblico che le scuole, queste ultime attraverso percorsi didattici mirati.