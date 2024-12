Da venerdì 30 agosto all’1 settembre Pieve di Teco ospita l’undicesima edizione di Expo Valle Arroscia, vetrina dei prodotti tipici del territorio e delle eccellenze di Liguria: un evento imperdibile del calendario turistico di mezza estate organizzato dall’Azienda Speciale “Riviere di Liguria” della Camera di Commercio e dal comune di Pieve di Teco in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Valle Arroscia e il Parco Alpi Liguri con il sostegno di Regione Liguria, Provincia di Imperia e Anci.

Tantissime le novità per soddisfare le aspettative di un pubblico eterogeneo. Expo Valle Arroscia propone stand di prodotti tipici, degustazioni, mostre, convegni, musica, animazione. Nei tre giorni di festa sarà possibile scoprire le bellezze del territorio, assaporare le eccellenze locali, acquistare i prodotti di nicchia, visitare i carrugi o avventurarsi lungo i sentieri del Parco Nazionale delle Alpi Liguri. Un weekend per buongustai, camminatori e famiglie.

L’evento nato per valorizzare i prodotti tipici – l’olio, le olive taggiasche in salamoia, vino, pane, l’aglio ma anche la cucina tipica e l’artigianato – è cresciuto nel tempo ampliando la sua sfera d’influenza all’intero comprensorio dell’Arroscia, ai suoi splendidi borghi. Oggi gli stranieri sono diventati una presenza costante a sostegno di un’economia in crescita. Expo rappresenta una vetrina per i produttori della vallata, una grande festa che unisce dodici Comuni, decine di espositori, aziende agricole e artigiani.

I suggestivi portici quattrocenteschi di Pieve di Teco ospiteranno stand delle aziende locali con una selezione di prodotti di qualità. Nei ristoranti e negli agriturismi menù dedicati, aperitivi con degustazione di piatti tipici.

Fanno parte del circuito i Comuni di Armo, Aquila d’Arroscia, Borghetto d’Arroscia, Cesio, Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico e naturalmente Pieve di Teco, il borgo che costituisce il cuore della valle: la porta dell’Arroscia.

Nei giorni della rassegna spazio a laboratori, cooking-show di grandi chef, corsi di assaggio e visite in aziende. Torna l’apprezzata iniziativa “La piazza del gusto”, a cura di Confcommercio, che coinvolge ristoranti e locali della vallata e lo street food in piazza Brunengo. Dopo il successo della passata stagione torna il Focus sul vino Ormeasco con esperti sommelier. Il programma di Expo Valle Arroscia è arricchito dalle iniziative del Parco delle Alpi liguri per fornire all’evento nuova vitalità e nuovo impulso al mondo dell’outdoor. L’inaugurazione della kermesse è fissata alle 17,30 di venerdì 30 agosto in piazza Cavour – inizio corso Ponzoni – con il Corpo Bandistico Giuseppe Verdi di Albenga ma stand aperti già dalla mattinata.

Il programma

Stand di produttori, aziende, attività commerciali e artigianali

Piazza Cavour e corso Ponzoni: venerdì 30 agosto: ore 15-23; sabato 31 agosto: ore 9.30-23; domenica 1 settembre: ore 9.30-20

Info point in piazza Cavour

Appuntamenti istituzionali

Venerdì 30 agosto

ore 17.30 Cerimonia di inaugurazione in Piazza Cavour con il Corpo Bandistico Giuseppe Verdi di Albenga

ore 18.30 Il restauro del Convento degli Agostiniani: la conservazione della memoria per progettare il futuro. Teatro Salvini

Sabato 31 agosto

ore 10.30 Dalla Armo-Cantarana all’Aurelia bis: le opere per il nuovo Ponente. Teatro Salvini

Area ristoro

Piazza del Gusto in piazza Carenzi

I piatti tipici dei ristoranti e degli agriturismi della Valle Arroscia

Venerdì dalle 19, sabato e domenica dalle 12 e dalle 19 con Cadò (Cosio d’Arroscia), La Pineta (Colle San Bartolomeo), U Pastù (Cosio d’Arroscia), Trattoria Maria (Cosio d’Arroscia), La Fattoria (Ranzo), Cornus al Santuario (Rezzo), Birrificio El Issor (Sassello). A cura di Confcommercio Imperia e Valle Arroscia

Isola dei Sapori in piazza Brunengo

Sfiziose proposte da gustare anche passeggiando

Venerdì dal tardo pomeriggio, sabato e domenica tutto il giorno con il Comitato San Giovanni, la Pro Loco di Armo, la Pro Loco di Moano e la Macelleria Trincheri

Intrattenimento

Stand Assaggia la Liguria – Corso Ponzoni

Sabato 31 agosto ore 10.00, 14.45, 18.30

Laboratori emozionali del pesto al mortaio, con Basilico Genovese DOP e degustazioni guidate di Olio Riviera Ligure DOP. A cura dei Consorzi di tutela del Basilico Genovese DOP e dell’Olio Riviera Ligure DOP.

Area Incontri – Tendostruttura Piazza Cavour

Venerdì 30 agosto

ore 16.00 cooking show, a cura dell’Agriturismo “La Fattoria” di Costa Bacelega (Ranzo)

ore 16.30 presentazione nuovo birrificio “Made in Italo” di Vessalico, con degustazione ore 18.30 degustazione dei vini della Valle Arroscia, a cura di Ais

Sabato 31 agosto

ore 11 cooking show, a cura del ristorante “La Pineta” di Colle San Bartolomeo

ore 11.30 presentazione azienda “Interra” Agricola di Rezzo, con degustazione

ore 15.00 presentazione del volume “Guida per perdersi a Villa Grock”, con l’autrice Luisa Vassallo

ore 16.30 degustazione di Piga, pregiata birra realizzata con mosto di Pigato, a cura del Birrificio “El Issor” di Sassello

ore 17.30 “I segreti e i sapori dei vini liguri: i bianchi”, degustazione a cura di Enoteca Regionale della Liguria, in collaborazione con Fisar

ore 19.00 “I segreti e i sapori dei vini liguri: i rossi”, degustazione a cura di Enoteca Regionale della Liguria, in collaborazione con Fisar

Domenica 1 settembre

ore 10.30 presentazione e degustazione prodotti azienda “Cornus” di Rezzo

ore 11.15 “I vini della Valle Arroscia”, degustazione guidata, a cura di Fisar

ore 15.30 presentazione “Sull’onda del gusto ligure”. Storie di cucina” con Stefano Pezzini

ore 16.15 presentazione “Frantoio Sociale” di Ranzo, con degustazione prodotti

ore 17.00 cooking show, a cura del ristorante “Cadò” di Cosio d’Arroscia

ore 17.30 “Pigato, il bianco della Valle Arroscia”, degustazione a cura di Ais, in collaborazione con le aziende della rete di imprese “Vite in Riviera”

Teatro Salvini

Sabato 31 agosto

ore 16.15 Spettacolo teatrale – KaraKorum Ci siamo persi la strada. A cura della compagnia AOcchiAperti.

ore 17.30 “Il Mondo del Business internazionale sbarca in Valle Arroscia”, presentazione del progetto del capitolo BNI Valle Arroscia, a cura del Core Group Valle Arroscia

ore 21.30 Spettacolo teatrale – State Bravi! a cura di BerTeatro della Commedia con AOcchiAperti e la partecipazione straordinaria di Luisa Vassallo.

Piazza Benso

Sabato 31 agosto dalle ore 18

Esibizione di ginnastica ritmica, con le atlete del gruppo agonistico Il Cerchio D’oro di Imperia.

Domenica 1 settembre – dalle 10 alle 12

Esposizione esemplari Fiat 500, a cura del Club Italia Garlenda, nell’ambito della Passeggiata Enogastronomica “Im 500” in Valle Arroscia.

Piazzale Croce Rossa Italiana (Via O. Manfredi, 1)

Venerdì 30 Agosto dalle ore 21 Musica dal vivo con la band “BluCobalto”

Sabato 31 Agosto dalle ore 21 Musica dal vivo con la band “Esapop”

Domenica 1 settembre dalle ore 21 Esibizione de “I D!sparsi e le Flying Girls!”

Parco Roba

Venerdì 30 agosto dalle ore 17 alle 19 e sabato 31 agosto dalle ore 16 alle 18 Dimostrazione bocce specialità volo, con i giovani atleti della Bocciofila Pro Loco Leverone

Domenica 1 settembre alle ore 16.30

Spettacolo di magia e di bolle di sapone a cura di Cooperativa Dem’art

Per tutto il corso della manifestazione Area gonfiabili (a pagamento)

Attività itinerante

Sabato 31 agosto Un maestoso ulivo sui trampoli, dalle ore 17. A cura di Cooperativa Dem’art

Sala Consiliare Comune Pieve di Teco

Sabato 31 agosto alle ore 19 Bocciofila Pro Loco Leverone – Presentazione del percorso agonistico e premiazione della squadra giovanile

Attività del Parco Alpi Liguri

Sabato 31 agosto “Pieve nell’arte e nella storia”, visita guidata alla scoperta del centro storico di Pieve di Teco, con visita di teatro Salvini, edifici religiosi e galleria barocca presso Madonna della Ripa. Partenza alle ore 18 da piazza Cavour (stand Parco). Info e iscrizioni: 338.4536788 (guida Angela Rossignoli)

Domenica 1 settembre Escursione ‘Verso le Vie del Sale’ da Pieve di Teco alla Madonna dei Fanghi e oltre, per conoscere il primo tratto del percorso attrezzato dal Parco lungo le Vie del Sale. Difficoltà: E – Lunghezza: 4 km ca. – Dislivello: 200 m – Tempo di percorrenza: 2 ore + sosta al Santuario della Madonna dei Fanghi. Partenza alle ore 10.30 da piazza Cavour (stand Parco). Info e iscrizioni: 349.5390951 (guida Fabio Sartirana)

Luoghi storici e d’arte

Palazzo Manfredi e Convento dei Frati Cappuccini – Corso Ponzoni, 62

Venerdì, sabato e domenica, ore 10.30 visite guidate (una al giorno), ingresso con donazione di almeno 10 euro, per entrambe le location. Per prenotazioni: 339.1920216, fondazionemanfredifirmian@gmail.com A cura della Fondazione Manfredi Firmian

Museo Diocesano dell’Alta Valle Arroscia presso Chiesa Madonna della Ripa – via Eula Visite a tariffa ridotta per tutti i visitatori nei seguenti orari: Venerdì 30: 15.30-19.30 Sabato 31: 9.30-13 e 15-19.30 Domenica 1: 9.30-13 e 15-19.30.

Speciale visita guidata gratuita al Museo sabato e domenica alle ore 18.30. A cura della Diocesi di Albenga e Imperia.

Comitato “Madonna dei Fanghi”

Oratorio San Giovanni – Apertura speciale sabato 15-18.30, domenica 9.30-12 e 15-18.30

Oratorio Santissima Immacolata Concezione Apertura speciale sabato e domenica 15-18.30

Chiostro degli Agostiniani Apertura speciale sabato e domenica dalle 16 alle 19

Santuario Madonna dei Fanghi Apertura speciale domenica 1 settembre dalle ore 9.30 alle 12

Storica Cantina Lupi – Via Mazzini, 9

Apertura straordinaria per visite per degustazioni, acquisto vini Doc e prodotti tipici venerdì ore 15-19 sabato e domenica 9.30-13 e 15-19

Servizio navetta gratuito sabato e domenica dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 20 da/verso i parcheggi dedicati al centro Paese.