Sono le ultime settimane per approfittare delle aperture “fuori orario” del giovedì a Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo, che apre le sue porte in orario serale, dalle 13.00 alle 22.00, offrendo a genovesi e turisti tanti appuntamenti speciali e per tutte le età.

La visita alla suggestiva dimora del Capitano, una vera e propria “casa” di tutti, in cui ciascuno può sentirsi rappresentato e cogliere nuove chiavi di lettura e di interpretazione del mondo, ci stupisce per la bellezza dell’architettura e per la ricchezza e originalità delle sue collezioni. Viaggiando per mare e per terra tra ‘800 e ‘900, il Capitano ha racchiuso qui il proprio mondo in una cornice romantica, tra ‘camere delle meraviglie’, suggestioni marinaresche, evocazioni colombiane e trofei coloniali. Il suo castello testimonia il fascino di mondi lontani e una viva curiosità verso l’ignoto e l’intentato. L’ingresso al museo consentirà anche la visita alla mostra “Artificialia, il rinnovo della meraviglia”, che si snoda lungo il percorso.

Alle 19.30 e 20.30 da non perdere le esclusive visite ai passaggi segreti a cura degli operatori museali della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, che si snodano attraverso la rete di passaggi sotterranei e percorsi tra la dimora e le torri. Un’esperienza tutta da vivere, per grandi e piccini. È richiesta la prenotazione. Costo: biglietto ingresso (intero o ridotto) + € 4 per visita accompagnata.

Completano l’offerta di proposte ludico-culturali per la serata di giovedì 29 agosto altri due appuntamenti:

– alle 18.00 l’incontro “Asger, cosa c’è nella cisterna?”, conversazione con Mauro Panichella sui giardini di Casa Jorn e Castello D’Albertis (ingresso gratuito)

– alle 18.30 una sessione gratuita di yoga al tramonto nel parco adatta a tutti, a cura di Atman Centro Yoga (è richiesto l’uso di un tappetino personale)

Si ricorda che la caffetteria, inserita nel contesto del parco del castello, è aperta dalle 10.00 alle 22.00, con possibilità di prenotare un aperitivo dalle ore 18:00 fino a chiusura (Bonton Bistrot tel. 3917610087).

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: tel.0105578280; email: castellodalbertis@solidarietaelavoro.it; biglietteriadalbertis@comune.genova.it.