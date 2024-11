Magellan Circle Italia (Gruppo Circle) annuncia la partnership con Digital Container Shipping Association (Dcsa), gruppo senza scopo di lucro attivo nella digitalizzazione e standardizzazione del trasporto marittimo di container.

Questa collaborazione strategica mira a sfruttare l’esperienza di Magellan Circle negli affari di finanziamento dell’Ue per sostenere la Digital container shipping association nella sua missione di digitalizzazione e standardizzazione del settore del trasporto marittimo di container.

Alexio Picco, managing director di Circle spa e presidente di Magellan Circle Italia, commenta: «Siamo entusiasti di unire le forze con Digital container shipping association per contribuire alla loro visione di un’industria del trasporto marittimo di container digitalmente interconnessa. La nostra esperienza nei finanziamenti europei e nella consulenza politica sarà fondamentale per facilitare l’adozione degli standard Dcsa e garantire un futuro sostenibile per l’industria marittima».