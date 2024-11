Apertura in rialzo per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib guadagna lo 0,23% a quota 33.344,19.

Guidano il listino Nexi (+1,28%) e A2a (+1,28%). Deboli Saipem (-1,31%) e Tenaris (-0,7%).

Avvio in cauto rialzo per le Borse europee con Parigi che guadagna lo 0,22% e Francoforte lo 0,28%.

Solo Londra apre in calo dello 0,2%.

Terzo giorno consecutivo di rialzi in Asia. Tokyo ha guadagnato l’1,8%.

Prezzo del petrolio in calo: il Wti con consegna a settembre è scambiato a 73,75 dollari con una flessione dello 0,83% mentre il Brent con consegna a ottobre passa di mano a 77,04 dollari al barile con un calo dello 0,80%.

Nei cambi euro poco mosso: è scambiato a 1,1075 dollari (-0,09%) e a 163,0300 yen (+0,33%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in lieve diminuzione a 139 punti base (-0,12%). Il rendimento è a +3,60%.