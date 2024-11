Questa mattina la giunta comunale della Spezia ha deliberato l’approvazione dell’Accordo di Programma tra il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Regione Liguria, il Comune della Spezia e il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Regione Liguria, il Comune della Spezia per l’individuazione dei soggetti attuatori degli interventi di bonifica e ripristino ambientale di diversi siti ricadenti nel territorio regionale, in particolare dei 15mila metri quadrati di area di competenza comunale dell’ Ex-Raffineria Ip.

Un passaggio fondamentale per poter utilizzare i 6 milioni e 471mila euro del Pnrr e dare mandato agli uffici di procedere con l’esecuzione degli interventi individuati nel cronoprogramma dell’accordo secondo le tempistiche indicate.

Il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, dichiara: «Dopo tanti anni, un’area strategica per il nostro territorio avrà nuove prospettive di sviluppo: l’obiettivo è rendere nuovamente produttiva l’Area Ex Ip, permettendo a realtà interessate del territorio di acquisirla e investire, così da creare posti di lavoro, inoltre saremo parte attiva per far realizzare la bonifica anche nei confronti dei proprietari delle zone private dell’area”.