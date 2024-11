Dei pomodori ripieni ci siamo già occupati (vedi qui ) ma le varianti, anche solo in Liguria, sono assai numerose e della seguente non abbiamo mai trattato. Eppure ne vale la pena, semplice e gustosa com’è.

Ingredienti: 4 pomodori, 2 spicchi d’aglio, 8 acciughe salate, 8 cucchiai di pan pesto, 8 cucchiaini d’olio d’oliva extravergine, 2 cucchiai di origano,

Procedimento. Il pan pesto potete comperarlo, se sapete che è buono, oppure farvelo in casa con pane secco avanzato. Mettete il pane in un sacchetto e pestatelo con un pestello o un batticarne o altro. Se lo volete più fine passatelo al mixer. Secondo noi è meglio se rimane un po’ granuloso e croccante. Mettetelo in una ciotola o con l’origano.

Lavate i pomodori e tagliateli a metà: con un coltello o un cucchiaio togliete la polpa interna e il liquido e metteteli da parte. Sono ricchi di umami, esaltatore del gusto, potete mescolarli con un po’ olio e un pizzico di sale, formando una salsa a crudo adatta, per ersempio, al pesce bollito.

Lavate le acciughe disiliscatele, apritele e tagliatele a pezzetti. Tagliate l’aglio a fettine sottilissime oppure tritatelo.

In ogni metà di pomodoro mettete due cucchiaini d’olio, un’acciuga con l’aglio e sopra il pan pesto.

Ponete i pomodori in una teglia foderata di carta da forno appena unta e infornate a 200 gradi. Fateli cuocere finché non appariranno grinzosi. Dovrebbero bastare 45 minuti circa ma molto dipende dalla dimensione e dalla qualità dei pomodori, controllate.

Gustate i pomodori quando saranno tiepidi o a temperatura ambiente. Con una Bianchetta della Valpolcevera.

Placet experiri!