Silver Economy Forum: dal 14 al 16 novembre a Palazzo della Meridiana di Genova la quinta edizione

La Silver Economy vale 5,7 trilioni di euro in Europa. Si stima, inoltre, che le persone con almeno 50 anni in tutta l’Unione europea saranno 222 milioni nel 2025, pari al 43% della popolazione. Secondo l’Istat gli over 65 in Italia sono 15 milioni 2023, un numero decisamente destinato a crescere. Genova e Savona sono le città con i più alti indici di longevità in Italia con il 28% rispetto al 24% in Liguria. «Tutta questa filiera va valorizzata e proprio per questo abbiamo organizzato il Silver Economy Forum» dice la presidente di Ameri Communication, a cui si deve l’idea dell’evento, Daniela Boccadoro Ameri.

L’iniziativa, giunta alla quinta edizione è stato il primo evento in Italia rivolto al mondo degli over 60. Da martedì 14 a giovedì 16 novembre sarà al Palazzo della Meridiana di Genova.

Due i filoni, quello rivolto all’utente e quello per i professionisti e le imprese.

Si potrà effettuare test di controllo gratuiti del proprio stato di salute, seguire corsi di primo soccorso e praticare lezioni di yoga, ascoltare i consigli degli esperti per uno stile di vita sano ed attivo e approfondire, attraverso conferenze e workshop, i cambiamenti della società di domani.

Grande novità di quest’anno sarà “La salute incontra il cittadino“, il programma di iniziative approntato per coinvolgere attivamente tutti gli over “anta” a cui il Silver Economy Forum è rivolto. Per l’intera durata della manifestazione chiunque vorrà potrà sottoporsi ai test di controllo sul proprio stato di salute e a corsi di primo soccorso su piccoli incidenti domestici, rianimazione cardiovascolare e disostruzione delle vie aeree, offerti dalle Farmacie Comunali Genovesi e dalla Croce Rossa Italiana, e prendere parte a lezioni di Yoga per la cura della propria mente e del proprio corpo.

Attraverso il consueto programma di conferenze il Forum intende poi esplorare il mondo dei silver in ogni sua declinazione, alternando gli approfondimenti in campo medico, scientifico e tecnologico a momenti più leggeri e divulgativi, nel segno di un unico filo conduttore: il miglioramento della qualità della vita della popolazione over sessanta. A riprova di questa varietà di approcci, un parterre di ospiti che spazia da Susanna Messaggio, volto noto della tv e oggi apprezzata comunicatrice nel campo della salute, del benessere e delle problematiche dell’infanzia, a Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino; da Alessandro Bonsignore, presidente dell’Ordine dei medici di Genova e della Liguria, al Forum in qualità di presidente del Comitato Tecnico-Scientifico, al direttore generale di Alisa, Filippo Ansaldi, e all’amministratore unico di Liguria Digitale, Enrico Castanini.

Tra i protagonisti più attesi, gli Health Influencer più conosciuti e apprezzati d’Italia – la ginecologa e ostetrica Monica Calcagni, l’osteopata Mattia Castrignano e “Il Socialmente Farmacista” Giacomo Pisano – spiegheranno come la pandemia ha accelerato il cambiamento nelle modalità di comunicazione tra medici e pazienti. La nutrizionista, giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva Evelina Flachi rivelerà le ricette della longevità, alla scoperta delle scelte alimentari che influenzano la salute a lungo termine, mentre il Garante degli Anziani del Comune di Genova, Paolo Tanganelli porrà l’accento sui diritti, spesso negati, della terza età, lanciando una proposta di coordinamento tra tutti i garanti delle varie città d’Italia e un Manifesto per i diritti degli anziani.

«Genova è avanti da questo punto di vista − commenta Ameri − istituendo il primo garante degli anziani e l’health city manager. Pensiamo poi che agli Erzelli nascerà una cittadella hi-tech di ricerca collegata alla salute e il Galliera diventerà un centro specializzato nell’invecchiamento».

Il Silver Economy Forum ha anche una parte b2b dedicata alle imprese del settore mercoledì 15 novembre.



«Si tratta di una “nuova potenza economica” – riprende Ameri – che il Silver Economy Forum ambisce, appunto, a fare emergere facendo incontrare, da una parte, i principali attori pubblici e privati e, dall’altra, coinvolgendo sempre più attivamente gli stessi senior per aggiornarli sulle più recenti innovazioni in campo medico e tecnologico e sulle ricadute dirette che queste, già oggi, possono avere sulle loro vite».

Altri temi di grande interesse e attualità toccati in questi tre giorni saranno le soluzioni atte a garantire la sostenibilità economica della società alla luce dei trend demografici in atto, e rispetto ai quali Genova è città all’avanguardia in Europa e nel mondo; le differenze di genere nella salute e la psicologia dell’invecchiamento; la digitalizzazione della sanità (e-health) e l’applicazione dell’intelligenza artificiale al servizio della medicina; le nuove soluzioni abitative studiate per le esigenze della popolazione anziana; le politiche a sostegno dell’invecchiamento attivo e le possibili ripercussioni positive sul turismo extra-stagionale.

E proprio allo scopo di offrire risposte e idee innovative capaci di soddisfare i nuovi bisogni della popolazione silver, in occasione di questa quinta edizione del Silver Economy Forum Ameri Communications ha lanciato, in collaborazione con Dedalus Italia e Università di Genova, il primo Silver #Life Hackathon con il coinvolgimento degli studenti dei diversi corsi di laurea dell’Ateneo, chiamati a sviluppare un prototipo software a supporto delle persone anziane e dei loro caregiver. Mercoledì 15 novembre si terrà la cerimonia di premiazione del progetto vincitore.

«I concetti di invecchiamento attivo e silver age oggi si identificano con una fase della vita sempre più ampia, in cui le persone, pur avendo superato la famosa soglia della mezza età, vivono in generale buona salute e continuano a partecipare pienamente ai vari ambiti della vita sociale, economica, politica e culturale» aggiunge Ameri.

L’assessore alla Sanità Angelo Gratarola dichiara: «L’indice di vecchiaia elevato è un primato eccellente in Liguria, che in parte deriva dalla genetica, ma anche da stili di vita. Siamo l’Italia del 2040: abbiamo 3 ultra 65 ogni ragazzino sotto i 15 anni. Dobbiamo pensare non solo a diventare vecchi, ma anche a farlo bene non solo attraverso la medicina, ma anche la cittadinanza attiva».

Mario Mascia, assessore allo sviluppo economico del Comune di Genova commenta: «É sotto gli occhi di tutti il contributo concreto ed essenziale, in termini di trasmissione delle esperienze e dei saperi, di impiego di energie e di disponibilità di risorse anche economiche, che gli over 60 hanno dato in pandemia e continuano a fornire quotidianamente, a favore dei nuclei familiari propri, dei figli e dei nipoti e della comunità tutta. La silver economy fotografa questo apporto determinante e in base all’incrocio dei dati statistici è in grado di anticipare gli scenari futuri, nei quali prevedibilmente i cinquantenni di oggi fra 15 anni non avranno la stessa capacità di spesa degli over 60 di oggi e quindi potranno avere difficoltà a permettersi di tasca propria beni e stili di vita che oggi sono ancora alla portata dei più. Su questo fronte la capacità previsionale deve coniugarsi con l’elaborazione di strategie di medio periodo che tendano a sopperire il gap che potrà venire a crearsi tra i bisogni e la capacità di autosoddisfazione di chi li ha. Anche attraverso l’ideazione del Silver Economy Forum la nostra città ha dimostrato di essere stata la prima, in Italia, a comprendere l’elevato valore che longevità e invecchiamento attivo possono rappresentare anche in prospettiva futura. Le precedenti edizioni hanno dato spunti e tracciato solchi fondamentali e sono certo che anche questa, incentrata sulla healthcare, non sarà da meno. Siamo consapevoli di poter contare su un patrimonio di eccellenze da valorizzare e su un alto potenziale di arricchimento trasversale per tutte le generazioni. A Genova la qualità della vita è già molto buona ed in costante miglioramento: si tratta di uno dei ben noti punti di forza del nostro territorio, ed anche uno dei tanti ambiti sui quali stiamo lavorando con il massimo impegno affinché i desideri e le aspettative delle persone incontrino le nuove possibilità di benessere per un domani sempre più solare».

Augusto Sartori, assessore al turismo della Regione Liguria evidenzia: «I turisti over 60 sono un trend in crescita, una popolazione significativa dal punto di vista statistico, economico e sociale. Intervenendo alla tavola rotonda sul turismo extra-stagionale evidenzierò come i cambiamenti richiesti dall’allungamento dell’aspettativa di vita diventino un’opportunità a predisporre servizi sempre più innovativi, inclusivi e a beneficio di tutti, turisti e residenti: la programmazione turistica di Regione Liguria è già rivolta in questa direzione».

SILVER ECONOMY FORUM 2023, IL PROGRAMMA

Martedì 14 novembre

Conferenze

Ore 9.30-10: Saluti istituzionali

Ore 10-11.30: Salute e sostenibilità: la sfida per la silver age. Notizie e approfondimenti sulle nuove prospettive del sistema sanitario. Confronto tra istituzioni, esperti ed operatori del settore per individuare le migliori soluzioni per la salute dei cittadini.

Ore 11.45-13: La digitalizzazione della sanità: l’esperienza di Liguria Digitale. Il futuro della sanità digitale. Le nuove sfide delle tecnologie digitali a supporto del sistema sanitario per rinnovare e migliorare l’erogazione dei servizi.

Ore 14.30-16: L’arte della prevenzione: progetta oggi la salute di domani. L’insieme di tutte le pratiche volte al mantenimento e al miglioramento della salute della persona.

Ore 16.15-17.30: Differenze di genere nella salute: i cambiamenti di corpo e mente nella longevità. Come uomini e donne affrontano l’invecchiamento, esaminando le variabili biologiche, psicologiche e sociali. Una prospettiva illuminante su come la consapevolezza di queste differenze promuova una longevità sana e soddisfacente per entrambi i sessi.

La salute incontra il cittadino

Ore 9.30-17.30: Check-up metabolico a cura delle Farmacie Comunali (Sala 3).

Ore 14.30-15.30: Croce Rossa Italiana. Pillole di primo soccorso per incidenti domestici (Sala 1).

Ore 16-17: Corso di Yoga (Sala 2).

Mercoledì 15 novembre

Conferenze

Ore 9.30-11: Sostenibilità economica e crescita demografica. I Silver come risorsa di sviluppo per l’economia del Paese. Soluzioni sostenibili per una società in costante crescita.

Ore 11.15-12.45: Hackathon: idee e progetti al servizio della longevità. Un’iniziativa rivolta ai giovani talenti che mira a sviluppare soluzioni innovative per affrontare le sfide legate all’invecchiamento attivo della popolazione.

Ore 14.30-16: Turismo extra-stagionale: una risorsa per i territori. Dalle stagionalità tradizionali alla diversificazione: il valore del turismo fuori stagione per la crescita sostenibile dei territori.

Ore 16.15-17.30: Invecchiamento attivo: il tempo libero nella silver age. Attività ricreative per i senior che favoriscono il benessere psicofisico, la socializzazione, la formazione e il divertimento della persona. Nutrire il proprio spirito e coltivare nuovi legami.

La salute incontra il cittadino

Ore 9.30-17.30: Check-up metabolico a cura delle Farmacie Comunali (Sala 3).

Ore 14.30-15.30: Croce Rossa Italiana. Corso di rianimazione cardiovascolare (Sala 1).

Ore 16-17: Corso di Yoga (Sala 2).

Incontri B2B

Ore 9.30-13 in Sala 2

Giovedì 16 novembre

Conferenze

Ore 9.30-11: Nasce un nuovo concetto di benessere all’interno delle città. Dalla progettazione di nuovi spazi abitativi all’accessibilità dei servizi sanitari. Come le città si organizzano per far fronte alle nuove esigenze: nasce il coordinamento dei garanti degli anziani.

Ore 11.15-12.45: Health influencer: la comunicazione della salute nell’era digitale. Il modello degli influencer digitali nel panorama della salute. Un nuovo modo di diffondere consapevolezza, informazioni accurate e ispirazione attraverso le piattaforme online.

Ore 14.30-16: E-Health & AI: i nuovi orizzonti della medicina. L’evoluzione del panorama sanitario. Esplorare gli sviluppi innovativi dai sistemi di Intelligenza Artificiale volti a migliorare l’esperienza dei pazienti e supportare il lavoro dei medici.

Ore 16.15-17.30: Le ricette della longevità: la cultura del cibo sano per una vita equilibrata. Un viaggio attraverso le tradizioni culinarie alla scoperta delle scelte alimentari che influenzano la salute e il nostro benessere a lungo termine.

La salute incontra il cittadino

Ore 9.30-17.30: Check-up metabolico a cura delle Farmacie Comunali (Sala 3).

Ore 14.30-15.30: Croce Rossa Italiana. Corso di disostruzione delle vie aeree (Sala 1).

Ore 16-17: Corso di Yoga (Sala 2).

Come partecipare

L’evento è gratuito e aperto al pubblico: per partecipare alle sessioni è necessaria la registrazione al link. Sarà inoltre possibile seguire le conferenze da remoto tramite le dirette trasmesse dalla piattaforma Zoom. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale www.silvereconomyforum.it.