Rischio metabolico, test gratuito al Silver Economy Forum

Al Silver Economy Forum che si terrà a Genova dal 14 al 16 novembre, SoLongevity, realtà innovativa che opera nel settore della longevità e Farmacie Comunali di Genova, società controllata al 100% dal Comune di Genova che conta nove farmacie sul territorio genovese, presidieranno un desk comune dove i visitatori avranno la possibilità di effettuare uno screening per valutare il rischio metabolico e cardiocircolatorio in forma gratuita.

L’appuntamento è quindi a Palazzo della Meridiana (salita San Francesco a Genova), sede della manifestazione, in quei giorni.

L’obiettivo della collaborazione tra Farmacie Comunali Genovesi e SoLongevity è quello di avvicinare il pubblico al programma Longevity Pharmacy che permette alle cittadinanza di usufruire di una serie di servizi rapidi per promuovere la salute in modo semplice, accessibile e individualizzato, con l’obiettivo di generare una prima istanza di prevenzione personalizzata e supportare comportamenti e consapevolezza per contrastare le condizioni di insorgenza delle patologie croniche più diffuse nella popolazione.

Oltre allo screening di sindrome metabolica e a quello di rischio cardiovascolare, saranno presto disponibili nelle farmacie i test di valutazione del Long Covid e di valutazione delle difficoltà cognitive.

Oltre alla presenza di SoLongevity con Farmacie Comunali Genovesi, l’evento Silver Economy Forum di Genova, aperto al pubblico e ai professionisti del settore, vedrà anche la partecipazione del dottore Alberto Beretta, direttore del Comitato Scientifico di SoLongevity, alla tavola rotonda “L’arte della prevenzione: progetta oggi la salute di domani” di martedì 14 Novembre dalle ore 14.30, per approfondire e avvicinare gli interessati al tema della Longevity Pharmacy.

Longevity Pharmacy è sviluppato in collaborazione con il National Innovation Center for Aging dell’Università di Newcastle in Inghilterra, il Dipartimento di Epigenetica dell’Università degli Studi di Milano e altri centri di ricerca nazionali, e si basa sull’evidenza medico-scientifica per cui le patologie croniche non trasmissibili come diabete, cardiopatie e neuropatie sono efficacemente contrastabili se affrontate intervenendo sui primi sintomi. Misurando e valutando le condizioni fisiologiche “alterate”, che nel tempo degenerano in patologia, è possibile studiare una strategia di prevenzione attiva, proposta nella Longevity Pharmacy® centrata sulla farmacia.

Matteo Campora, assessore del Comune di Genova con delega all’indirizzo e controllo di Farmacie Genovesi, dichiara: «La salute delle persone passa in primo luogo dalla prevenzione, un aspetto sul quale Farmacie Genovesi ha sempre cercato di focalizzare la sua offerta di servizi a tutti i nostri concittadini, da ponente a levante fino all’entroterra. La possibilità di usufruire di uno screening metabolico, gratuito durante il prossimo Silver Economy Forum, è un modo per avvicinare i genovesi, in particolare gli over 65, a una maggiore consapevolezza sui rischi legati all’insorgenza delle più diffuse patologie legate all’età, che si possono contrastare efficacemente puntando proprio sulla prevenzione. Ringrazio il management e il personale di Farmacie Genovesi per il loro impegno quotidiano a favore dei nostri concittadini e grazie naturalmente a SoLongevity, con cui oggi nasce una partnership importante che ci auguriamo possa proseguire e arricchirsi in futuro».

Marco Rissoglio, direttore generale delle Farmacie di Genova, aggiunge: «Siamo entusiasti e non vediamo l’ora di dare inizio a questo progetto insieme a SoLongevity, grazie al quale i visitatori dell’evento avranno l’opportunità di provare in esclusiva i test metabolici e cardiovascolari che potranno poi essere effettuati presso le Farmacie Comunali di Genova. Scopo dell’iniziativa è di sensibilizzare la cittadinanza all’importanza della prevenzione attraverso il monitoraggio del rischio di insorgenza di patologie per una diagnosi tempestiva e una conseguente migliore cura», afferma

Guido Cornettone, ceo e co-founder di SoLongevity sottolinea: «Non potremmo essere più orgogliosi di unirci a Farmacie Comunali di Genova in un evento così importante per la comunità scientifica e per il pubblico che avrà la possibilità di venire in visita. Il programma Longevity Pharmacy ci rende molto orgogliosi di quanto fatto finora, e l’idea di poter democratizzare esami di controllo e di prevenzione, a cui attualmente può risultare complicato accedere, è la mission che ci orienta in questo percorso impegnativo e bellissimo allo stesso tempo».