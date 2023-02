BioGpl, nuovi partner internazionali per il progetto della joint venture Green LG Energy

Accelerare lo sviluppo della tecnologia di produzione di Gpl economicamente sostenibile e proveniente da fonti rinnovabili per ridurre le emissioni e avanzare nella transizione ecologica: con questo obiettivo si sono incontrati nelle scorse ore a Chicago (Illinois) gli amministratori delegati delle società Green LG Energy srl, Friedrich Scharr KG, rLPG North America, BioLPG Llc e Gti Energy.

Green LG Energy è una società di ricerca e sviluppo fondata a luglio 2022 dalle principali aziende italiane del settore Gpl: i soci fondatori sono Agn Energia (ex Autogas Nord), Gruppo Beyfin, Gruppo Cavagna, Gruppo Socogas e Veroniki Holding / ButanGas.

La joint venture italiana a ottobre aveva annunciato un accordo con la statunitense BioLpg per lo sviluppo della tecnologia CoolLpg per produrre bioGpl da fonti rinnovabili.

La tecnologia Cool Lpg sviluppata da Gti Energy converte il biogas proveniente da discariche, impianti agricoli (rifiuti animali e sottoprodotti alimentari) e impianti di trattamento delle acque reflue – anche potenzialmente rifiuti solidi urbani – in Biogpl, combustibile liquido rinnovabile al 100% per il trasporto e il riscaldamento. Il processo Cool Lpg garantisce piena compatibilità con l’infrastruttura Gpl globale esistente, riducendo al contempo le emissioni inquinanti per avanzare nella transizione verde.

Tutti i partner lavorano per far arrivare sul mercato il processo Cool Lpg e rendere disponibile la piattaforma tecnologica fruibile al maggior numero possibile di attori del settore del Gpl.

«Il gruppo internazionale si impegna in modo proattivo e trasparente per coinvolgere tutti gli stakeholder e assicurare interesse intorno alla tecnologia Cool LPG. Una soluzione che potrà essere utilizzata in tutti i paesi per soddisfare il proprio fabbisogno energetico e ridurre progressivamente le proprie emissioni e raggiungere gli obiettivi di mitigazione del cambiamento climatico», spiega Francesco Franchi, presidente e a.d. di Green LG Energy srl, la joint venture strategica che sta lavorando sullo sviluppo di nuove tecnologie per la produzione e distribuzione di Gpl derivato da fonti rinnovabili.

Friedrich Scharr KG è un gruppo tedesco leader nella distribuzione di carburanti multi-energia, con sede a Stoccarda, Germania. Da decenni è leader nel settore del Gpl a Stoccarda e in Europa e assume un ruolo attivo nella vita civica di Stoccarda.

rLPG North America è un consorzio delle principali società di Gpl nordamericane (Blossman Gas, Inc.; Blue Star Gas Holding Company; Cavagna North America Inc.; NGL Supply Terminals Company; Paraco Gas Corporation) impegnate a raggiungere la decarbonizzazione del Gpl.

BioLPG Llc e la sua affiliata Ong sostenuta dalle Nazioni unite, The Global Lpg Partnership, sono gli esecutori delle licenze globali esclusive di Gti Energy per portare sul mercato la tecnologia Gti Energy Cool Gpl. La missione di BioLPG Llc è sviluppare e commercializzare la produzione di Gpl rinnovabile su larga scala. La Global LPG Partnership, Inc. è una Ong sostenuta dall’Onu e dall’Ue che collabora con i paesi in via di sviluppo per pianificare, finanziare e implementare l’uso nazionale del GPL per la transizione delle famiglie verso l’energia pulita.

Gti Energy è l’organizzazione di ricerca tecnologica con sede a Chicago, riconosciuta a livello mondiale, che collabora con partner internazionali per sviluppare e implementare soluzioni energetiche che migliorano la vita, le economie e l’ambiente.

Didascalia, nella foto da sinistra: Rainer Scharr, ad di Friedrich Scharr KG, Stuart Weidie, president di rLPG North America, Kimball Chen, ad di BioLpg Llc (licenziatario tecnologia Cool Lpg), Paula Gant, president and ceo of Gti Energy, Francesco Franchi, presidente e ad di Green LG Energy, Webster Mundy, director Lpg Trading at Plains Marketing Canada.