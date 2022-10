Green LG Energy ha annunciato la firma di un accordo con BioLpg LLC (Washington, DC) per finanziare l’ulteriore sviluppo della tecnologia CoolLpg per produrre bioGpl da fonti rinnovabili, studio che continuerà a essere condotto da parte dell’istituto Gti Energy.

Green LG Energy srl è la joint venture strategica costituita lo scorso luglio per lo sviluppo di nuove tecnologie destinate alla produzione e distribuzione di Gpl derivato da fonti rinnovabili, dai player nel settore combustibili ed energia Agn Energia, Beyfin, Gruppo Cavagna, Gruppo Socogas e Veroniki Holding/Butangas.

Green LG Energy ha l’obiettivo a breve termine di contribuire alla decarbonizzazione

dell’approvvigionamento italiano ed europeo di Gpl.

Francesco Franchi, presidente e amministratore delegato della società ha dichiarato: «Noi di GLGE riconosciamo che la produzione di bioGpl verde e conveniente su larga scala deve essere raggiunta il prima possibile per soddisfare le esigenze energetiche riducendo al contempo le emissioni, in linea con gli ambiziosi obiettivi fissati a livello globale. La nostra collaborazione con BioLpg LLC e con Gti Energy è una chiara prova del nostro impegno per questo obiettivo».

L’annuncio ufficiale è stato dato oggi all’incontro “Il Gpl, il carburante alternativo del presente e del futuro: gli sviluppi bio e rinnovabili” promosso da Assogasliquidi – Federchimica nell’ambito dell’evento Fuelsmobility in corso a Bologna Fiere.

BioLpg LLC ha ricevuto una licenza globale esclusiva da parte di Gti Energy per portare sul mercato la tecnologia Cool Lpg che può convertire il biogas in bioLpg, un combustibile liquido rinnovabile al 100%, che potrà essere utilizzato per cucinare, riscaldare e trasportare. Kimball Chen, presidente di BioLpg LLC ed ex presidente della Wlpga, ha sottolineato: «Il nostro lavoro sul Cool Lpg con Gti Energy e GLGE ha un grande potenziale per fornire bioLpg necessario per il progresso mondiale verso le emissioni zero entro il 2050».

Gti Energy, un’organizzazione leader nella ricerca tecnologica, lavora con uno spettro globale di partner per sviluppare, scalare e distribuire soluzioni energetiche che migliorano la vita, le economie e l’ambiente. Paula Gant, presidente e ceo di Gti Energy, ha dichiarato: «Il progetto Cool Lpg esemplifica come, attraverso la collaborazione, l’esperienza del team Gti Energy possa fornire innovazioni di impatto. Siamo entusiasti di compiere passi essenziali con GLGE e BioLpg LLC verso la promessa di un futuro energetico a basso costo e con basse emissioni di carbonio».

Fanno del cda di Green LG Energy: Marco Roggerone di Agn Energia, Beatrice Niccolai di Beyfin, Patrizia Zucchi di Socogas, Davide Cavagna di Cavagna Group, Christos Christofides Veroniki Holding/Butangas. La società è presieduta da Francesco Franchi, figura indipendente ed esperto del settore delle energie.

Green LG Energy è stata assistita da Pirola Pennuto Zei & Associati, con il co-managing partner Massimo Di Terlizzi e l’associate partner Fabrizio De Luca, per la strutturazione e negoziazione del contratto di finanziamento e sviluppo della tecnologia.