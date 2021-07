Ferramenta Caffarena di via Chiabrera, Caffè degli Specchi di salita Pollaiuoli, Ghiglino 1893 di via XX Settembre e Merceria Fassio di via Colombo. Sono le quattro nuove Botteghe Storiche di Genova: i locali sono stati inseriti nell’Albo e oggi, a Palazzo Tursi, hanno ricevuto le rispettive targhe.

Con oltre un secolo di attività e la conservazione di elementi architettonici, arredi, attrezzature storiche originali e funzionanti all’interno dei loro locali, le quattro botteghe hanno ottenuto l’attestazione dopo aver presentato domanda in Camera di commercio. Aperta l’istruttoria, l’istanza è stata esaminata dall’apposita commissione, presieduta da rappresentanti del Comune di Genova, della Camera di commercio, del ministero della Cultura e delle associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato. Un apposito tavolo tecnico ha poi verificato, con ricognizioni e sopralluoghi, la rispondenza degli elementi qualificanti il riconoscimento.

Nell’Albo delle Botteghe Storiche sono inseriti gli esercizi che, oltre a essere in attività da almeno 50 anni, soddisfino almeno tre dei cinque requisiti richiesti: la conservazione di elementi architettonici, arredi, attrezzature o strumentazioni storiche originali e ancora funzionanti, l’aver conservato la documentazione che testimonia la storia dell’esercizio, il contesto ambientale in cui operano. È anche attivo un Albo dei Locali di Tradizione e dei Locali di Interesse Culturale.

A febbraio è stato rinnovato il protocollo d’intesa per la conservazione e la valorizzazione delle botteghe storiche, dei locali di tradizione e degli esercizi di pregio tra tutti gli addetti ai lavori, con l’intento di semplificare l’iter e incrementare le iscrizioni all’albo: «L’albo si arricchisce ulteriormente e nei prossimi mesi si amplierà ancora − sottolinea Paola Bordilli, assessore comunale al Commercio e Artigianato − Ricordo che non solo le botteghe storiche, ma anche i locali di tradizione e di pregio, localizzati su tutto il territorio comunale, non solo nel quartiere del centro storico, rappresentano un punto di riferimento per i genovesi: grazie alle procedure semplificate, introdotte con la nuova intesa sottoscritta a inizio anno, il riconoscimento di questi locali offre alle imprese opportunità interessanti di valorizzazione e promozione del nostro tessuto commerciale e delle delegazioni».

Con i quattro nuovi locali salgono a 46 le attività inserite nell’Albo delle Botteghe Storiche di Genova, che comprende anche 19 locali di tradizione e un locale di pregio. «Con questa ultima tornata entrano uno storico caffè, un negozio di abbigliamento, un ferramenta e una merceria: uno spaccato perfetto della varietà e della ricchezza delle botteghe storiche genovesi, punto di interesse e attrazione che rendono questa città unica agli occhi dei visitatori», commenta Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di commercio di Genova.

Le nuove Botteghe Storiche

Ferramenta Caffarena

Via Chiabrera 60R

Data di fondazione: 1907

Vetrina e insegna originali d’epoca e, all’interno, antica pavimentazione in marmo e soffitti voltati. Il negozio mantiene un insieme coerente di arredi risalenti ai primi decenni della sua attività: cassettiere, scaffalature e bancone. Sono presenti alcuni documenti storici, che attestano l’attività continuativa dell’esercizio dai primi anni del Novecento.

Caffè degli Specchi

Salita Pollaiuoli 43R

Data di fondazione: 1908

L’insieme degli elementi architettonici e degli arredi costituisce un esempio di notevolissima coerenza e indubbio valore: boiserie, rivestimento in piastrelle di ceramica bianca, mensole del bar e le ampie specchiature che danno il nome al locale.

Ghiglino 1893

Via XX Settembre 26-28R

Data di fondazione: 1893

Vetrine e insegne d’epoca. La pavimentazione, successiva all’alluvione del 1970, rispetta il requisito dei 50 anni di età. Arredi con elementi originali (banconi e lampadari), ed elementi (ripiani e mensole) successivi all’alluvione del 1970. Sono presenti documenti storici che attestano l’attività dell’esercizio fin dalle origini.

Merceria Fassio

Via Colombo 69R

Data di fondazione: fine XIX secolo.

Vetrina e insegna originali d’epoca, così come la pavimentazione all’interno del negozio. Sia il bancone che le scaffalature a muro in legno, che rivestono completamente le pareti del negozio, risalgono al periodo di fondazione dell’attività. L’insieme degli arredi caratterizza fortemente l’ambiente, assolvendo tuttora alla funzione di conservare ed esporre l’ampia varietà di merci trattata.