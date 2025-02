Latte Tigullio – Centro Latte Rapallo presenta un nuovo tipo di latte, denominato A2 perché caratterizzato dalla presenza della proteina Beta-Caseina unicamente di tipo A2, in grado di rendere il prodotto, così comunica l’azienda, più gradevolmente digeribile.

Il nuovo latte fresco pastorizzato, messo in commercio nella versione Alta Qualità, è 100% Italiano, con filiera certificata e con una confezione in carta ecologica dall’impatto ambientale ridotto.

Il prodotto, denominato Latte Tigullio Laatte, nasce da un progetto sviluppato a seguito di una ricerca scientifica condotta con la collaborazione di enti di ricerca di rilevanza nazionale (Cnr-Ispa e Crea) che ha evidenziato alcuni aspetti interessanti, tra cui una migliore digeribilità del prodotto in questione.

“I processi di selezione − spiega la ricerca guidata da Centrale del Latte d’Italia − hanno fatto sì che, nel tempo, originassero razze bovine e popolazioni, che si differenziano tra loro per il patrimonio genetico responsabile della produzione di Beta-Caseina A1 e A2”.

Su queste due componenti i ricercatori hanno focalizzato l’attenzione ottenendo dati molto interessanti sugli effetti positivi che il nuovo latte esercita sulla funzionalità del sistema digerente, senza la necessità di ricorrere a trattamenti tecnologici estensivi o alla formulazione, ma sfruttando la naturale variabilità delle popolazioni di bovine da latte.

“Il latte convenzionale − prosegue lo studio − contiene una miscela di entrambe le varianti genetiche, mentre il latte A2 proviene da bovine selezionate per produrre solo Beta-Caseina A2. In tutte le razze è possibile selezionare una mandria con genotipo A2A2 al 100%. Grazie a una selezione degli allevamenti (tutti Italiani), alla collaborazione con gli allevatori e a una accurata gestione del ciclo di produzione, dalla stalla alla confezione finale, la Centrale del Latte d’Italia ha ottenuto, per il Laatte Tigullio con Beta-Caseina A2, la certificazione di filiera oltre all’attestazione benessere animale”.

Mario Restano, direttore marketing di Latte Tigullio-Centro Latte Rapallo spiega: «Lo studio ci ha permesso di ottenere un prodotto con diverso profilo caseinico che può avere benefici per i consumatori che si sentono appesantiti nel bere il latte. Si tratta di una tipologia di latte innovativo con un profilo proteico ad aumentata digeribilità rispetto al latte convenzionale e ci auguriamo che anche tutti coloro che attualmente si sono allontanati dal consumo del latte, possano tornare al piacere di gustare questo importante alimento».