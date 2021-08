È tutto pronto per l’apertura della spiaggia libera attrezzata di Marinella di Sarzana, dedicata alla promozione della vita indipendente delle persone con necessità speciali.

Il progetto durerà due anni, con la possibilità di essere prorogato per un altro anno, ed è stato finanziato dal Comune di Sarzana che ha aumentato la dotazione investita in tutti gli anni scorsi mettendo a disposizione da quest’anno 10 mila euro, in aggiunta a finanziamenti indiretti.

Inoltre, a seconda nelle necessità, saranno impiegate dalle sei alle sette unità di borse lavoro a garanzia del servizio e dell’assistenza offerta agli ospiti.

Lo spazio sarà fruibile a partire da venerdì 25 giugno e lo resterà per tutto il periodo estivo, fino a una settimana prima dall’apertura della scuola quando la spiaggia tornerà nella disponibilità degli studenti.

«Investiamo su un progetto speciale, che guarda alla disabilità non come a un limite, ma come alla straordinaria ricchezza che rappresenta − dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli, titolare della delega alla disabilità − L’anno scorso abbiamo guardato all’emergenza sanitaria non come a un ostacolo, fermando un progetto bellissimo, ma come un’opportunità per riunire energie diverse e riproporre uno spazio da sempre dedicato a chi ha bisogni speciali, ma con ancora più opportunità e in totale sicurezza. Quest’anno proseguiamo su questo percorso con ancora più convinzione, investendo più fondi e guardando a una stabilità di minimo due anni, che potranno diventare tre. Questo anche allo scopo di consentire alle associazioni aderenti al progetto di programmare investimenti su un arco temporale di più lungo periodo. Ringrazio tutti gli operatori che dedicheranno il loro tempo, le loro competenze e la loro passione a questo progetto, che è un orgoglio per la nostra città».

Gli spazi a disposizione comprendono sia una spiaggia attrezzata per persone con necessità speciali, sia una pineta in cui trattenersi durante la giornata, che un locale adibito a palestra che proprio negli ultimi mesi è stato oggetto di un intervento di riqualificazione e che diventeranno quindi il palcoscenico ideale per alternare attività, giochi, laboratori e momenti di svago. Saranno infatti organizzati laboratori e altre attività che sviluppano manualità e creatività, a cui saranno affiancate iniziative con attività propedeutiche a favorire l’attività motoria e sportiva.

Nei giorni scorsi con determinazione n.474 a firma del dirigente Franco Nicastro, il Comune aveva ammesso “le associazioni private senza finalità di profitto che hanno manifestato l’interesse, tramite procedimento a evidenza pubblica, a partecipare alla co-progettazione esecutiva di interventi e servizi da svolgersi nella spiaggia libera attrezzata della frazione marina riservata alle persone portatrici di handicap”.

Si tratta delle associazioni Uisp Nuoto Val di Magra, Cooperativa Coopselios e Cooperativa sociale – I ragazzi della Luna, che immediatamente si sono riunite attorno a un tavolo di co-progettazione per l’imminente apertura della spiaggia.

Il servizio sarà fruibile tutti i giorni, domenica compresa, dalle 9 alle 19.