Multe: con oltre 36 mln Genova è sesta in Italia per incassi

Quasi 36,2 milioni di euro: è la cifra incassata dal Comune di Genova nel 2025 grazie alle multe e alle sanzioni stradali agli automobilisti indisciplinati. Nonostante il valore sia in calo del 2% rispetto al 2024, il capoluogo ligure si conferma sesto nella classifica nazionale (il primo resta saldamente Milano con 178 mln). È quanto emerge dalle elaborazioni di Facile.it su dati Siope*.

Nel 2025 gli incassi complessivi dichiarati dai soli comuni capoluogo di provincia liguri abbiano superato i 44,1 milioni di euro, importo in aumento dell’1% rispetto al 2024. Genova con 36.157.794 euro è nettamente il primo comune per , seguito dalla Spezia che ha incassato “solo” 6,5 milioni di euro. Chiude il podio Savona con 1,5 milioni di euro di proventi.

Pur considerando che le violazioni non vengono contestate ai soli residenti, ma a chiunque viaggi sulle strade del comune, e che in alcune aree del nostro Paese turisti e pendolari contribuiscono notevolmente al bilancio complessivo, se si guarda alla “multa pro capite”, calcolata da Facile.it come rapporto tra proventi registrati nel Siope e numero di abitanti residenti, la classifica cambia leggermente.

In vetta alla classifica dei comuni capoluogo, con una “multa pro capite” pari a 70 euro, si trova il comune della Spezia, seguito da quello di Genova, con un valore pro capite pari a 64 euro. Chiude la graduatoria regionale, ancora una volta, Savona, con un valore di “multa pro capite” pari a 25 euro.

Gli incassi dei piccoli comuni

Limitando l’analisi ai comuni liguri più piccoli, con meno di 2.500 residenti, al primo posto si posiziona Carrodano, in provincia della Spezia. A fronte di 465 abitanti, nel 2025 il comune ha registrato proventi da multe stradali pari a quasi 770mila euro, cifra che gli ha fatto guadagnare il primo posto nella classifica dei comuni italiani con meno di 1.000 residenti che hanno incassato gli importi più alti.

Al secondo posto si trova il comune di Pieve Ligure, in provincia di Genova, con 2.401 abitanti e oltre 580mila euro di incassi da multe stradali; al terzo posto il comune di Noli, in provincia di Savona, 2.450 abitanti e oltre 462mila euro di multe per violazioni del Codice della Strada. AI piedi del podio si posiziona Borgio Verezzi, sempre in provincia di Savona, con 2.098 residenti e più di 319mila euro di incassi.

* L’analisi è stata realizzata da Facile.it su dati Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, aggiornati al 26 marzo 2026 con riferimento alla voce “proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie” relativi agli anni 2022-2024-2025 e ai soli comuni italiani; ai fini dell’analisi non sono stati considerati enti quali unione di comuni, province, città metropolitane, comunità montane. Il valore pro-capite è stato calcolato rapportando i proventi di ciascun Comune con il numero di residenti presente nel Siope.