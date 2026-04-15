Rapallo, nuovi contributi per i centri estivi 2026

Agevolazione rivolta ai nuclei famigliari con Isee non superiore a 20.000 euro

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Rapallo palazzo comunale

La giunta comunale di Rapallo ha approvato le nuove linee guida per la concessione di contributi economici destinati alla frequenza dei centri estivi accreditati per l’anno 2026. L’iniziativa mira a sostenere le famiglie residenti nel conciliare i tempi di vita e di lavoro durante il periodo estivo, garantendo al contempo l’accesso ad attività educative e ricreative di qualità per i minori.

L’agevolazione è rivolta ai nuclei famigliari con un Isee non superiore a 20.000  euro, con un sistema di contributi proporzionale che intende premiare le fasce di reddito più basse. Per chi rientra nella fascia Isee fino a 3.000 euro è previsto un contributo settimanale di 95 euro, importo che decresce progressivamente fino a 10,00 euro per le soglie di reddito più alte. È inoltre prevista una riduzione del contributo pari al 36% nel caso in cui la frequenza al centro estivo sia solo parziale.

Particolare attenzione è stata dedicata ai minori in carico ai servizi sociali, per i quali è prevista la possibilità di ottenere settimane di gratuità previa valutazione professionale , e all’inclusione dei minori con disabilità. Per questi ultimi, il Comune riconoscerà agli enti gestori un contributo orario di 25,00 euro (per rapporti educativi 1:1) per garantire il necessario supporto professionale e una piena partecipazione alle attività.

Le date precise e le modalità operative per l’invio delle istanze saranno rese note a breve attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Rapallo e l’affissione di manifesti informativi presso le scuole e nelle aree dedicate del territorio comunale. Il bando resterà attivo per 30 giorni a partire dal giorno di prima pubblicazione.