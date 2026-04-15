Conclusi interventi per quasi un milione sulla viabilità rurale di Dego e Giusvalla

Nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (Psr), sono stati portati a termine importanti interventi nei Comuni di Dego e Giusvalla, per un investimento complessivo di circa 950 mila euro.

Nel Comune di Dego sono stati realizzati interventi su diversi tratti della viabilità comunale per 12 km. Le opere hanno riguardato in particolare le località Botta, Frassoneta, Eirola-Galaro, Santa Giulia, Carpezzo, Supervia e Piano. Oltre al rifacimento del tappeto d’usura e, dove necessario, dello strato binder, si è proceduto alla sistemazione delle canalette per lo sgrondo delle acque meteoriche e al ripristino di muretti e protezioni laterali.

A Giusvalla, invece, l’intervento ha interessato sette tratti strategici della viabilità comunale, per una lunghezza complessiva di circa 13 Km. I lavori hanno previsto l’asfaltatura e il ripristino del tappeto d’usura, accompagnati, dove necessario, dalla ricarica del sottofondo granulare e dalla posa dello strato intermedio (binder), al fine di garantire maggiore sicurezza e durabilità nel tempo.

«Si tratta di opere fondamentali – dice l’assessore all’Agricoltura Alessandro Piana – che migliorano l’accessibilità alle aree rurali, supportano le attività agricole e aumentano la sicurezza per residenti e operatori. Investire nella viabilità significa sostenere concretamente l’economia locale e contrastare lo spopolamento delle aree interne».