Abc Company ha acquisito Forneria Drago Genovese

Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil: “Massima attenzione ai diritti delle lavoratrici e dei lavoratori”

“La Drago Forneria, importante realtà del settore alimentare ligure, è stata acquisita da Abc Company. Le notizie di stampa riportate in questi giorni riconducono il passaggio alla volontà di ingrandire ed espandere la produzione dei prodotti dello storico marchio a partire dalla focaccia tradizionale genovese e quella secca”.

Lo scrivono Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil in una nota in cui “auspicano che l’operazione proceda nel percorso di espansione indicato dalle aziende e a che ad esso si affianchi un confronto sindacale attivo che porti a migliorare i diritti di lavoratrici e lavoratori nel rispetto del contratto nazionale di lavoro e delle norme che regolano l’organizzazione del lavoro”.

Nel dettaglio, l’acquisizione è stata realizzata per il tramite del veicolo Abc Food 3 srl (o Club Deal), controllato da Abc Company, che ha costituito una società veicolo (BidCo) la quale ha acquisito il 100% delle quote di Drago Forneria Genovese srl. Il capitale di BidCo è detenuto all’80% da Abc Food 3 e al 20% da Vincenzo Drago. Come previsto negli accordi vincolanti, il corrispettivo iniziale dell’operazione è pari a 9,7 milioni.

Nel comunicato con cui Abc Company ha annunciato l’esecuzione all’acquisizione si legge che “l’operazione rappresenta un investimento di maggioranza volto ad accompagnare Drago Forneria in una nuova fase di crescita e sviluppo industriale. L’ingresso di Abc Company è finalizzato a supportare un piano strutturato di espansione che prevede il rafforzamento della presenza commerciale sul mercato nazionale, l’accelerazione del percorso di internazionalizzazione e e il posizionamento premium del marchio. L’investimento si fonda su una società caratterizzata da solidi fondamentali economico-finanziari, elevata riconoscibilità del brand e significative opportunità di crescita attraverso l’ottimizzazione del mix di prodotto, lo sviluppo di nuovi canali distributivi e il miglioramento dell’efficienza operativa. La struttura dell’operazione, realizzata attraverso un club deal, consente un allineamento di interessi tra Abc Company, co-investitori e famiglia fondatrice, favorendo un percorso condiviso di creazione di valore nel medio-lungo termine.

In questo contesto “Vincenzo Drago coprirà il ruolo di amministratore delegato di Drago Forneria per un periodo di transizione, al fine di garantire pieno supporto all’attuazione del nuovo piano di sviluppo. La gestione sarà condivisa con il consigliere con deleghe operative Giuseppe Merlino, nominato da Abc Company”.