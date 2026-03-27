Leonardo: convocazione Assemblea degli azionisti giovedì 7 maggio 2026

Il Consiglio di amministrazione di Leonardo ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria degli azionisti per il

giorno giovedì 7 maggio 2026, in unica convocazione.

Oltre all’approvazione del Bilancio di esercizio 2025 di Leonardo spa e alla distribuzione del dividendo pari a 0,63 euro per azione, l’Assemblea sarà chiamata a deliberare in merito al rinnovo del cda.

Il Consiglio ha inoltre deliberato di sottoporre all’Assemblea degli azionisti, al fine di alimentare la provvista necessaria all’esecuzione del Piano di incentivazione a Lungo Termine e del Piano di azionariato diffuso, già approvati dall’Assemblea, nonché di eventuali altri piani di azionariato, una richiesta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio dei citati Piani, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Il quantitativo massimo di azioni acquistabili è pari a n. 2.000.000 azioni ordinarie Leonardo (pari a circa lo 0,345% del capitale sociale), per un periodo massimo – quanto all’acquisto – di diciotto mesi a far data dalla delibera assembleare; l’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è richiesta senza limiti temporali.