La Spezia, referendum 22 e 23 marzo: trasferite alcune sezioni elettorali

In vista del Referendum confermativo del 22 e 23 marzo 2026, il Comune della Spezia informa la cittadinanza che si è reso necessario spostare alcune sedi di seggio al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto.
Nel dettaglio:
La sezione elettorale n. 67, precedentemente ubicata in via dei Pilastri 3, è trasferita presso le scuole elementari di via Vara 2 – Favaro (SP).
Le sezioni elettorali n. 21, 22, 23 e 24, già situate nel plesso scolastico di via Lamarmora 32, sono trasferite presso il liceo scientifico “Pacinotti” – via XV Giugno (SP).
La sezione elettorale n. 54, in precedenza collocata in viale Fieschi 139, è trasferita presso la struttura polivalente di Cadimare – via della Marina 11 (SP).