Liguri in Borsa, nuovi acquisti su Leonardo (+3,39%)

Giornata senza una direzione precisa per i liguri in Borsa. Tra i maggiori ribassi c’è quello di Bper (-3,80%) se si prende in considerazione anche le aziende di interesse per la Liguria.
Acquisti su Leonardo (+3,39%).
Ecco il quadro completo
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|0,0818
|+1,49%
|0,0828
|Bper Banca
|10,75
|-3,80%
|11,22
|Centrale del Latte d’Italia
|Circle
|9,28
|+0,43%
|9,28
|EdgeLab
|EdiliziAcrobatica
|4,38
|+0,46%
|4,30
|Erg
|24,40
|+1,33%
|23,78
|Fincantieri
|13,87
|+2,59%
|13,70
|Gismondi 1754
|Iren
|2,632
|+0,23%
|2,626
|Leonardo
|58,62
|+3,39%
|57,18
|Maps
|2,38
|-1,65%
|2,37
|Orsero
|18,82
|-0,84%
|19,24
|Racing Force
|4,81
|-2,63%
|4,86
|Redelfi
|10,70
|-2,37%
|11,00
|Rt&L
|3,955
|+1,54%
|3,94
|Sanlorenzo
|30,60
|-0,49%
|30,75