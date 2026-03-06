Liguri in Borsa, nuovi acquisti su Leonardo (+3,39%)

La chiusura delle aziende liguri quotate di venerdì 6 marzo

Giornata senza una direzione precisa per i liguri in Borsa. Tra i maggiori ribassi c’è quello di Bper (-3,80%) se si prende in considerazione anche le aziende di interesse per la Liguria.

Acquisti su Leonardo (+3,39%).

Ecco il quadro completo

Titolo Prezzo finale in euro Variazione percentuale Apertura in euro
Aedes 0,0818 +1,49% 0,0828
Bper Banca 10,75 -3,80% 11,22
Centrale del Latte d’Italia
Circle 9,28 +0,43% 9,28
EdgeLab
EdiliziAcrobatica 4,38 +0,46% 4,30
Erg 24,40 +1,33% 23,78
Fincantieri 13,87 +2,59% 13,70
Gismondi 1754
Iren 2,632 +0,23% 2,626
Leonardo 58,62 +3,39% 57,18
Maps 2,38 -1,65% 2,37
Orsero 18,82 -0,84% 19,24
Racing Force 4,81 -2,63% 4,86
Redelfi 10,70 -2,37% 11,00
Rt&L 3,955 +1,54% 3,94
Sanlorenzo 30,60 -0,49% 30,75