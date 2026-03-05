Liguri in Borsa, tornano le vendite: Leonardo -6,13%

Dopo i rimbalzi di ieri tornano le vendite anche per le aziende quotate liguri o di interesse per la Liguria.
Fincantieri perde oltre il 6%, anche Leonardo è in negativo.
Acquisti invece su EdgeLab e Gismondi 1756.
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|0,0806
|-2,89%
|0,083
|Bper Banca
|11,175
|-2,40%
|11,395
|Centrale del Latte d’Italia
|4,72
|+0%
|4,72
|Circle
|9,24
|+0,22%
|9,18
|EdgeLab
|5,16
|+3,82%
|4,93
|EdiliziAcrobatica
|4,36
|-2,02%
|4,45
|Erg
|24,08
|-0,41%
|24,48
|Fincantieri
|13,52
|-6,05%
|14,43
|Gismondi 1754
|1,44
|+2,86%
|1,445
|Iren
|2,626
|-0,98%
|2,634
|Leonardo
|56,70
|-6,13%
|60,40
|Maps
|2,42
|-1,63%
|2,58
|Orsero
|18,98
|+0,11%
|19,20
|Racing Force
|Redelfi
|10,96
|+0%
|11,14
|Rt&L
|3,895
|-5,12%
|4,05
|Sanlorenzo
|30,75
|-0,16%
|30,90